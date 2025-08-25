“Un hecho tremendo y lamentable”: qué se sabe sobre la pareja hallada muerta en un auto en San Antonio de Areco

El hallazgo de un hombre y una mujer sin vida en un vehículo encendió las alarmas en la localidad bonaerense. La principal hipótesis apunta a un femicidio seguido de suicidio, aunque no descartan otras líneas de investigación.

Horror en San Antonio de Areco: hallaron muerta a una pareja dentro de un auto tiroteado. Foto: X / @mauroszeta.

La ciudad de San Antonio de Areco atraviesa horas de profunda conmoción tras el hallazgo de los cuerpos sin vida de un hombre y una mujer dentro de un automóvil. El caso, descubierto este domingo, se investiga bajo la hipótesis de un femicidio seguido de suicidio, aunque las autoridades locales confirmaron que no descartan ninguna otra posibilidad.

El hecho se produjo en un Chevrolet Onix estacionado en las inmediaciones de la Ruta 8, detrás del barrio privado Haras “Vacaciones”. Vecinos de la zona alertaron sobre la presencia del vehículo y, al llegar al lugar, las fuerzas de seguridad encontraron a las dos personas fallecidas.

Horror en San Antonio de Areco: hallaron muerta a una pareja dentro de un auto tiroteado. Video: X / @mauroszeta.

Muertes en San Antonio de Areco: “fue un hecho tremendo y lamentable”, dijo el intendente

En una conferencia de prensa, el intendente Francisco Ratto expresó: “Fue un hecho tremendo y lamentable”. Asimismo, remarcó que las víctimas no pertenecían a la ciudad y añadió: “No estamos acostumbrados a que ocurra esto”.

Ramón Ojeda, secretario de Seguridad de San Antonio de Areco, amplió detalles de la investigación y sostuvo que el crimen podría haberse concretado en otra localidad. Según explicó, el hombre habría asesinado a la mujer y luego decidió quitarse la vida. Además, señaló que existían indicios de un intento de incendio del vehículo: “Creemos que quiso prender fuego el vehículo, se arrepintió y se mató”.

Horror en San Antonio de Areco: hallaron muerta a una pareja dentro de un auto tiroteado. Foto: NA.

Las primeras pericias confirmaron que la mujer presentaba una herida de bala en el cuello, mientras que el hombre tenía un disparo en la sien. El tanque de nafta del automóvil estaba abierto y contenía un trapo en su interior, lo que refuerza la hipótesis del frustrado intento de prender fuego el rodado.

Las autoridades informaron que las autopsias se realizarán en las próximas horas con el objetivo de esclarecer las circunstancias del hecho y confirmar el vínculo que mantenían las víctimas. “Ambos fueron identificados, pero todavía no se sabe con exactitud la relación”, confirmó el secretario.

Mientras tanto, la localidad permanece conmocionada por un episodio que, en palabras de su intendente, constituye un suceso ajeno a la tranquilidad habitual de San Antonio de Areco.