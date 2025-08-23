Macabro hallazgo en Mar del Plata: encontraron muertos a dos hermanos dentro de una casa

La denuncia fue hecha por un vecino que notó la desaparición de las víctimas. Los cuerpos no presentaban signos de violencia.

Muerte de dos hermanos en Mar del Plata Foto: Google Street View

Un hallazgo conmocionó a la ciudad de Mar del Plata luego de que efectivos policiales encontraron muertos a dos hermanos dentro de su casa. La denuncia había sido hecha por un vecino que notó que habían desaparecido y que hacía ya varios días que ninguno contestaba su celular.

La denuncia fue realizada la noche del viernes, donde se desplegó un operativo realizado en la calle Rawson al 2700 para intentar hallar a las dos víctimas que vivían juntas en la vivienda.

Policía de Mar del Plata

“Si bien había un gran desorden en el interior, todo indica que el mismo está relacionado con las condiciones en las que vivían desde hace tiempo las dos personas”, indicó una fuente oficial consultada por el portal marplatense 0223.

Ambos habían dejado de responder los mensajes hace dos semanas y una vecina decidió acercarse a su casa a ver si los encontraba. Sin embargo, al entender que nadie la atendería, llamó al 911 para alertar a las autoridades marplatenses.

Allí, los agentes del Comando de Patrullas y personal de la comisaría segunda se acercaron al lugar e ingresaron al domicilio. Luego de forzar la puerta de la calle, recorrieron el pasillo hasta llegar a la casa y encontraron los cuerpos sin vida de los dos hermanos en el interior.

Policía de Mar del Plata

Según informó el medio marplatense, los cadáveres no presentaban signos de violencia y la casa tampoco se encontraba revuelta o sus aberturas forzadas. Por otro lado, personal de la Jefatura Departamental recopiló testimonios de allegados a las víctimas. La principal hipótesis de las autoridades es que se trató de una muerte natural, aunque la investigación continuará luego de las autopsias.

