Video impactante: un automovilista atropelló a un ciclista a toda velocidad y se dio a la fuga

El joven de 23 años fue embestido por un Citroën C3 negro mientras circulaba en bicicleta. El conductor escapó sin auxiliarlo y es intensamente buscado por la Policía. IMÁGENES SENSIBLES.

Banfield: Atropelló a un joven que iba en su bicicleta, en la esquina de Ignacio Correa y La Plata. El conductor escapó. Foto: X / Captura de pantalla @Inforbanodiario.

Un nuevo hecho de violencia vial sacudió este fin de semana a la localidad bonaerense de Banfield, en el partido de Lomas de Zamora. Un joven de 23 años, identificado como Jonatan, fue atropellado por un automovilista que, tras el violento impacto, huyó de la escena sin brindarle ayuda.

El accidente se produjo el sábado alrededor de las 13.30 en la intersección de la avenida La Plata e Ignacio Correa, en la zona de Banfield Este. El ciclista circulaba en su bicicleta por esta última calle cuando, al intentar cruzar, fue embestido de frente por un automóvil Citroën C3 color negro.

Atención: las siguientes imágenes pueden herir la sensibilidad del lector

Banfield: Atropelló a un joven que iba en su bicicleta, en la esquina de Ignacio Correa y La Plata. El conductor escapó. Video: X / @DiarioConurbano.

Las imágenes de dos cámaras de seguridad de una vivienda cercana registraron el momento del siniestro. En ellas se observa que Jonatan aminora la marcha al notar la presencia del vehículo, pero el conductor continúa a alta velocidad, lo embiste y lo hace volar varios metros antes de caer sobre el asfalto. A pesar de la gravedad del choque, el automovilista no se detuvo y escapó de inmediato.

“Está grave. Sufrió fractura de cráneo. Si sale de esa, hay que hacer reconstrucción facial. No sabemos nada del conductor”, expresó un familiar de la víctima al medio local La Unión. El joven permanece internado en estado crítico.

El caso es investigado por la UFI N° 4 del Departamento Judicial Lomas de Zamora, a cargo de la fiscal Silvina Estévez. Los investigadores analizan las grabaciones de las cámaras vecinales y trabajan en la identificación del vehículo involucrado, que permanece prófugo.

Banfield: Atropelló a un joven que iba en su bicicleta, en la esquina de Ignacio Correa y La Plata. El conductor escapó. Foto: X / Captura de pantalla @Inforbanodiario.

Este hecho volvió a poner en debate la problemática de los accidentes viales en el conurbano bonaerense y el incumplimiento de la obligación legal de detenerse y asistir a una víctima tras un siniestro. Según la legislación vigente, fugarse de la escena constituye un agravante en los delitos de tránsito y puede derivar en severas sanciones penales.

Mientras la Policía busca intensamente al conductor, la familia de Jonatan reclama justicia y pide testigos para dar con el responsable. El caso generó la indignación de los vecinos de Banfield, que exigen medidas más firmes para frenar la creciente inseguridad vial en la localidad.