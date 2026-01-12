Manifestaciones en Irán. Foto: REUTERS

En la tarde de este pasado domingo, en el vecindario de Westwood, Los Ángeles, Estados Unidos, tuvo lugar un momento de extrema violencia cuando un camión avanzó adrede contra un grupo de manifestantes iraníes que protestaban sobre los hechos de violencia en su país.

Los manifestantes se estaban expresando con pancartas y banderas y cortando la calle para gritar consignas contra el régimen del líder supremo de Irán, Alí Jamenei.

Caos en Los Ángeles en medio de una manifestación iraní

La manifestación acabó en un caos total luego de que un conductor de un camión U-Haul decidiera avanzar contra los manifestantes que estaban pacíficamente en las calles de Los Ángeles.

Las personas allí se estaban expresando en solidaridad con las protestas que desde hace semanas sacuden a Irán contra sus líderes políticos.

Producto del hecho, el Departamento de Bomberos de Los Ángeles notificó que dos personas debieron ser evaluadas por paramédicos en el mismo lugar, aunque ambas declinaron ser trasladadas a hospitales cercanos. Las autoridades señalaron que no hubo más heridos.

Un camión atropella a manifestantes iraníes en Los Ángeles. Video: Instagram/@latinus_us

El conductor del camión fue detenido por la policía. En el video que se filtró en redes sociales se puede ver al camión avanzando contra la multitud, al tiempo que se escuchaban gritos de las personas por lo que estaba sucediendo.

Hay que mencionar que el camión acabó severamente dañado, dado que los propios manifestantes lo golpearon y rompieron los vidrios de sus ventanillas.

¿Qué está pasando en Irán?

A partir de los primeros días de enero de 2026 y ya desde finales de diciembre del año pasado, la República Islámica de Irán atraviesa una de sus crisis sociales y políticas más profundas en varias décadas, con manifestaciones masivas tanto dentro del país como la registrada el domingo en Los Ángeles, que generan incomodidad en el régimen actual.

Las primeras expresiones de protesta comenzaron el 28 de diciembre de 2025 y estuvieron impulsadas por la crisis económica, inflación y el colapso de la moneda nacional. Pero lo que inició como una protesta económica, rápidamente se transformó en un movimiento político que busca el fin de la República Islámica.

Que se quiera el fin de la República Islámica significa que determinados sectores de la población -principalmente jóvenes y mujeres- buscan derrocar el sistema actual teocrático que fue establecido tras la revolución en el país de 1979 y se busca un tipo de gobierno más democrático, secular y fundamentalmente, con mayores libertades.

Los manifestantes sostienen que el control religioso que se ejerce en la República Islámica ya no se sostiene más, principalmente impulsado por su líder supremo, Alí Jamenei.

Manifestaciones en Irán. Foto: via REUTERS

Organizaciones de derechos humanos estiman que hay más de 540 muertos por las represiones que ejerce el gobierno contra los manifestantes. Además, se estiman más de 10.600 detenidos.

Hace unos días, también se produjo un apagón digital, es decir, un bloqueo casi total de internet, los días 7 y 8 de enero, que llevó a cabo la administración iraní con el fin de evitar que se propaguen más las manifestaciones y al mismo tiempo, que no se filtren imágenes de la represión.

Entretanto, el régimen sostiene que los manifestantes son “alborotadores” y acusa a Estados Unidos y a Israel de ser instigadores de los disturbios.