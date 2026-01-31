Un ladrón es atropellado cuando intentaba robar en plena autopista. Foto: Captura de video.

Un violento intento de robo ocurrido en el Acceso Sudeste, a la altura de la localidad bonaerense de Quilmes, generó conmoción en las últimas horas debido a la crudeza de las imágenes registradas por una cámara de seguridad.

El hecho, que ocurrió a plena luz del día y con tránsito normal, quedó grabado en video y muestra el momento exacto en el que uno de los delincuentes fue atropellado por un auto y salió despedido varios metros sobre la calzada. Las imágenes son sensibles.

El detalle del intento de robo que acabó con el ladrón atropellado

Según se observa en el registro, todo comenzó cuando una motocicleta circulaba por la autovía sin inconvenientes. De manera repentina, dos hombres cruzaron corriendo los carriles con la intención de interceptar al motociclista y robarle el vehículo. La maniobra imprudente se dio en cuestión de segundos y tomó por sorpresa a los conductores que avanzaban por el acceso.

Un ladrón es atropellado en plena autopista. Video: X/@CanalQuilmes

En ese contexto, uno de los ladrones quedó detenido en medio del carril y fue embestido por un automóvil cuyo conductor no logró esquivarlo a tiempo. El impacto fue de tal magnitud que el cuerpo del sospechoso salió despedido varios metros por el aire antes de caer violentamente sobre el asfalto, mientras el tránsito se detenía de forma abrupta.

Tras el hecho, personal policial y una ambulancia del SAME acudieron rápidamente al lugar para asistir al herido. El delincuente fue trasladado con custodia policial al Hospital Iriarte, donde quedó internado en grave estado, con fracturas en ambas piernas. En tanto, el otro implicado logró escapar y continúa prófugo, por lo que se montó un operativo para dar con su paradero.

El instante previo a ser atropellado el ladrón. Foto: Captura de video.

Horas después, la conductora del vehículo involucrado se presentó de manera voluntaria en una comisaría de la zona y declaró que el impacto fue accidental. Según explicó, intentó esquivar a los hombres que se cruzaron de forma imprevista en la traza.

La Justicia dispuso la detención del ladrón herido por el delito de tentativa de robo, mientras que la mujer fue notificada en una causa por lesiones culposas, sin que se adoptaran medidas restrictivas en su contra.