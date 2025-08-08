Tragedia en Once: un ciclista murió atropellado por un colectivo frente a la estación

Un interno de la línea 19 embistió al hombre de 28 años en la avenida Pueyrredón. El interno estaba fuera de servicio y no había pasajeros en su interior.
Canal 26
Por Canal 26
viernes, 8 de agosto de 2025, 21:23
Un ciclista murió atropellado por un colectivo en Once
Un ciclista murió atropellado por un colectivo en Once Foto: Captura

Un ciclista de 28 años murió al ser atropellado por un colectivo de la línea 19 frente a la estación ferroviaria de Once, en el barrio porteño de Balvanera.

Según indicaron fuentes policiales a la agencia Noticias Argentinas, Bomberos de la Ciudad concurrieron a la avenida Pueyrredón, observaron que el interno se encontraba detenido sobre la calzada y del lado derecho hallaron a la víctima, quien fue retirada.

Murió un ciclista tras ser atropellado por un colectivo en Once. Video: NA

En ese contexto, personal del SAME realizó maniobras de reanimación, pero el hombre no resistió y se corroboró su fallecimiento.

En tanto, se supo que el colectivo estaba fuera de servicio y no había pasajeros en su interior.

El tránsito permaneció interrumpido durante unos minutos por el trabajo de los peritos de la Policía Científica.

Colectivo de la Línea 19 Foto: Wikimedia

Se trata de una zona muy concurrida debido a que los usuarios vuelven o se dirigen a sus trabajos para tomar el tren Sarmiento en dirección a la zona oeste del conurbano.