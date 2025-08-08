Tragedia en Once: un ciclista murió atropellado por un colectivo frente a la estación
Un ciclista de 28 años murió al ser atropellado por un colectivo de la línea 19 frente a la estación ferroviaria de Once, en el barrio porteño de Balvanera.
Según indicaron fuentes policiales a la agencia Noticias Argentinas, Bomberos de la Ciudad concurrieron a la avenida Pueyrredón, observaron que el interno se encontraba detenido sobre la calzada y del lado derecho hallaron a la víctima, quien fue retirada.
En ese contexto, personal del SAME realizó maniobras de reanimación, pero el hombre no resistió y se corroboró su fallecimiento.
En tanto, se supo que el colectivo estaba fuera de servicio y no había pasajeros en su interior.
También podría interesarte
El tránsito permaneció interrumpido durante unos minutos por el trabajo de los peritos de la Policía Científica.
Se trata de una zona muy concurrida debido a que los usuarios vuelven o se dirigen a sus trabajos para tomar el tren Sarmiento en dirección a la zona oeste del conurbano.