El instante previo al accidente donde la camioneta pierde el control y atropella a varios espectadores. Foto: Captura de video.

Un grave incidente ocurrió durante una exhibición de manejo en barro en la provincia de Misiones, cuando una camioneta perdió el control y atropelló a varios espectadores que se encontraban cerca de la pista. El hecho ocurrió durante el fin de semana y fue registrado por los celulares de varias personas que presenciaban el evento.

El episodio tuvo lugar en la localidad de El Soberbio, donde se realizaba la primera jornada de demostraciones en un trompódromo, un espacio preparado especialmente para maniobras de vehículos sobre terrenos embarrados. En medio de una de las pruebas, una camioneta 4x4 que participaba de la exhibición se desvió del recorrido, salió de la pista y embistió a un grupo de asistentes que observaba la actividad.

Camioneta pierde el control y atropella a varios espectadores en una exhibición. Video: NA.

Varios heridos por el accidente de la 4x4

Según trascendió, el vehículo terminó sobre la zona donde se encontraba el público, lo que generó momentos de tensión y preocupación entre los presentes. Aunque varias personas habrían resultado heridas tras el impacto, hasta el momento no se informó oficialmente si hubo lesionados de gravedad ni si fue necesaria la intervención de servicios médicos de emergencia.

El momento del accidente fue captado por distintos espectadores y los videos se viralizaron rápidamente en redes sociales, donde generaron conmoción por la violencia del impacto y por la cercanía entre los vehículos en exhibición y el público.

La demostración se desarrollaba en un predio ubicado a la altura de la ruta costera 2, en una zona conocida como Capín Largo, dentro del municipio de El Soberbio. En este tipo de eventos se acondiciona el terreno con barro para que camionetas y tractores realicen maniobras de potencia, derrapes y otras pruebas de manejo extremo.

Espectadores atropellados por la camioneta que perdió el control. Foto: Captura de video.

Este tipo de exhibiciones suele convocar a numerosos aficionados del automovilismo y del manejo off-road en distintas localidades de Misiones. Sin embargo, el accidente reavivó el debate sobre las medidas de seguridad en este tipo de encuentros, especialmente en lo que respecta a la distancia entre los vehículos participantes y el público que asiste a presenciar las maniobras.