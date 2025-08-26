Insólito robo en Entre Ríos: dos alumnas denunciaron a una profesora por sacarles dinero de sus mochilas

El caso es investigado por la Justicia. El hecho habría ocurrido mientras se encontraban en el recreo.

Denuncian a profesora por robarle a dos alumnas Foto: Captura

Un escándalo escolar se desató en la provincia de Entre Ríos, luego de que dos alumnas denunciaran a una profesora por robarles dinero mientras se encontraban en el recreo. El hecho ocurrió en el Profesorado de Ciencias de la Educación, que se dicta en la escuela Normal de la ciudad entrerriana de Victoria.

Las dos alumnas sospechaban desde hacía dos meses de la maestra, ya que anteriormente también les había faltado dinero de sus bolsos mientras cursaban su materia, por lo que decidieron dejar un celular escondido en el aula, para grabar lo que ocurría durante la clase y en los recreos.

Profesorado de Ciencias de la Educación de Entre Rios Foto: Facebook

A raíz de ese video descubrieron que su profesora les revisaba los bolsos y mochilas mientras sus alumnos no estaban presentes y les sacaba plata. Luego de revolver unos segundos, la mujer se puso nerviosa al no poder cerrar las mochilas y huyó.

Ya con la prueba en sus manos, las alumnas hicieron la denuncia contra la profesora, tanto en la comisaría como en el propio profesorado. Por su parte, el Jefe de la Policía Departamental de Victoria, Comisario Martín Tello, confirmó que la denuncia fue radicada el jueves por la noche por dos alumnas de quinto año del profesorado.

“Se secuestró el medio de prueba, que sería la filmación, y se remitió al fiscal, quien determinará las medidas a tomar”, indicó el comisario.

Policía de Entre Ríos

Qué dijo el profesorado sobre el robo a los alumnos

La Escuela Normal Superior “Osvaldo Magnasco” de Victoria emitió un comunicado institucional tras la denuncia contra la docente y señaló que “se adoptaron de manera inmediata las intervenciones y medidas pertinentes en el marco de la Potestad Disciplinaria, conforme a la normativa vigente, prosiguiendo con los procedimientos administrativos y jerárquicos correspondientes”.

En este mismo escrito, la institución de educación remarcó: “Este hecho aislado no representa la labor cotidiana de los profesores de esta casa de estudios, quienes, con responsabilidad, vocación y esfuerzo, honran la misión docente y promueven una formación de calidad, sostenida en el compromiso con la mejora continua”.