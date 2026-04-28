Canal 26
Por Canal 26
martes, 28 de abril de 2026, 10:00
Urdinarrain, el pequeño pueblo de Entre Ríos. Foto: Municipio de Urdinarrain.
Urdinarrain, el pequeño pueblo de Entre Ríos. Foto: Municipio de Urdinarrain.

Si vivís en Paraná o tenés que viajar a la ciudad, preparate: hoy el termómetro llegará a los 18°. Con un cielo cubierto, la jornada en Entre Ríos promete ser fresca. No olvides que la mínima rondará los para este 28 de abril de 2026.

Pronóstico para hoy en Paraná

Mañana
Parcialmente nuboso
12°
Viento
Noroeste 5 - 12 km/h
Lluvia
0%
Tarde
Nubes y claros
18°
Viento
Norte 9 - 17 km/h
Lluvia
0%
Noche
Cielo despejado
14°
Viento
Norte 10 - 17 km/h
Lluvia
0%

Hoy en Paraná se espera una jornada con cubierto. La temperatura mínima será de y llegará a una máxima de 18°.

Viento: 10 - 22 km/h. Probabilidad de lluvia: 0%.


Por la mañana, con una temperatura de 12°, lo ideal es una campera abrigada o un tapado. Hacia el mediodía y la tarde, cuando el termómetro suba, podrías optar por un buzo liviano o una campera de media estación.


A partir de las 18:00, con el sol ya bajo, la temperatura descenderá gradualmente hasta los 14°.


Mañana se esperan 21° de máxima, y para el Jueves el termómetro rondará los 23°.


Esta estabilidad permite planificar el día con confianza en Paraná.

Máxima: 18°
Mínima: 7°
Sensación Térmica: 10°

Datos astronómicos y lunares

Salida del sol07:31
Puesta del sol18:27
Horas de luz10h 56m
Fase lunarCreciente
Iluminación91%

Radar meteorológico – Paraná

¿Cómo estará el tiempo hoy en Paraná?

Para este 28 de abril de 2026, el pronóstico en Paraná indica cubierto. Las temperaturas oscilarán entre una mínima de y una máxima de 18°.

¿A qué hora sale el sol hoy en Paraná?

El sol sale hoy en Paraná a las 07:31 y se pone a las 18:27, dando aproximadamente 10h 56m de luz solar.

¿Cuál es el índice UV hoy en Paraná?

El índice UV máximo esperado para hoy en Paraná es 0 (bajo). No hace falta usar protector solar. Recordá que la radiación UV puede afectar la piel incluso en días nublados.

¿Va a llover hoy en Paraná?

El pronóstico para hoy en Paraná indica cubierto con baja probabilidad de lluvias. Se recomienda revisar el pronóstico extendido para ver la evolución del día.

¿Qué velocidad tiene el viento hoy en Paraná?

Para este 28 de abril de 2026, los vientos en Paraná soplarán a una velocidad de 10 - 22 km/h.

Ubicación de Paraná

Pronóstico hora por hora

Hora Temp. Sensa. Viento Precip. Condición
01:00 Norte 4 - 9 km/h 0% Cielo despejado
02:00 Norte 9 - 9 km/h 0% Cielo despejado
03:00 Norte 0 - 9 km/h 0% Cielo despejado
04:00 Norte 0 - 9 km/h 0% Cielo despejado
05:00 Norte 0 - 9 km/h 0% Cielo despejado
06:00 Sur 4 - 8 km/h 0% Cielo despejado
07:00 10° Noroeste 2 - 6 km/h 0% Cielo despejado
08:00 10° Norte 4 - 6 km/h 0% Nubes y claros
09:00 12° 12° Noroeste 5 - 12 km/h 0% Parcialmente nuboso
10:00 13° 13° Noroeste 5 - 14 km/h 0% Parcialmente nuboso
11:00 15° 15° Noroeste 6 - 17 km/h 0% Parcialmente nuboso
12:00 15° 15° Noroeste 8 - 19 km/h 0% Cubierto
13:00 16° 16° Norte 9 - 20 km/h 0% Cubierto
14:00 17° 17° Noroeste 9 - 22 km/h 0% Cubierto
15:00 17° 17° Noroeste 9 - 21 km/h 0% Nubes y claros
16:00 18° 18° Noroeste 8 - 19 km/h 0% Nubes y claros
17:00 18° 18° Norte 9 - 17 km/h 0% Nubes y claros
18:00 16° 16° Norte 7 - 16 km/h 0% Soleado
19:00 14° 14° Norte 9 - 15 km/h 0% Cielo despejado
20:00 14° 14° Norte 10 - 17 km/h 0% Cielo despejado
21:00 14° 14° Norte 9 - 16 km/h 0% Cielo despejado
22:00 14° 14° Norte 10 - 17 km/h 0% Cielo despejado
23:00 13° 13° Norte 10 - 17 km/h 0% Cielo despejado
24:00 13° 13° Norte 10 - 18 km/h 0% Cielo despejado

Fuente: Datos provistos por Meteored Argentina. Actualizado al día de la fecha.