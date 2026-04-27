Estado del clima para Entre Ríos esta mañana

Este lunes 27 de abril, el clima en Entre Ríos presentará características de cielos parcialmente nubosos. Las temperaturas mínimas llegarán a los 7.8°C, proporcionando una sensación fresca para el amanecer. A medida que avanza la mañana, el mercurio se elevará gradualmente alcanzando una humedad de hasta el 42%, creando una combinación de frescor matutino y algo de calidez conforme se acerca el mediodía.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Entre Ríos

Durante la tarde, las condiciones meteorológicas continuarán siendo agradables, con temperaturas que oscilarán alrededor de los 17.2°C como máximo. Los vientos provendrán principalmente del noreste, manteniendo una velocidad media de 10 km/h, lo cual no generará mayores inconvenientes en las actividades al aire libre.

Por la noche, se espera que el cielo se mantenga despejado, permitiendo un panorama ideal para las observaciones astronómicas. Aunque la temperatura descenderá ligeramente, seguirá siendo una noche apacible sin precipitaciones ni eventos climáticos extraordinarios.

El día será una excelente oportunidad para disfrutar al aire libre, aunque se recomienda llevar un abrigo ligero para la mañana y la noche.