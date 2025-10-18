Triple crimen de Florencio Varela: el macabro detalle de los asesinos con una de las víctimas

El caso por el triple crimen narco de Florencio Varela avanza con declaraciones escalofriantes de los imputados. Tres de los ocho acusados que accedieron a declarar relataron cómo torturaban y filmaban a Brenda Loreley del Castillo mientras realizaban llamadas a un familiar, exigiendo la devolución de droga.

Las víctimas del triple crimen en Florencio Varela. Foto: X.

La investigación por el triple crimen narco de Florencio Varela dejó al descubierto detalles escalofriantes sobre la mecánica del hecho. Durante las declaraciones de los imputados ante los fiscales en los Tribunales de San Justo, surgieron relatos que muestran la violencia y planificación detrás de los homicidios, así como la participación de distintos miembros de la organización.

Ocho de los nueve imputados fueron citados a declarar este viernes, pero solo tres aceptaron responder a las preguntas de los fiscales Adrián Arribas, Claudio Fornaro, Diego Rulli y Lorena Pecorelli. La primera en brindar su testimonio fue Magalí Celeste González Guerrero, propietaria de la vivienda donde aparecieron los cuerpos y pareja de Miguel Villanueva.

El domicilio de Florencio Varela donde se hallaron los tres cuerpos. Foto: Captura de pantalla

“Yo soy inocente. No sabía que iban a matar a las chicas, y si lo hubiera sabido nunca hubiera accedido porque ahí vivo con mi hijo, desde que nació”, afirmó González Guerrero, quien aseguró que solo permitió usar su casa para una “fiesta”, limitando el acceso: “Yo le había comentado a (Pequeño) J que si usaban mi casa, usen solo mi pieza, no la de mi hijo. Cuando volví, mi hijo y yo no teníamos cama”.

Según su relato, al regresar a la madrugada vio a Villanueva con la mano lastimada y lo acompañó a comprar productos para curarla: “Cuando vuelvo a la madrugada y lo veo a (Miguel Ángel) Villanueva con la mano lastimada, nos fuimos a comprar productos para curarle la mano y en la estación de servicio compramos gasolina”. Además, dijo que se enteró de los homicidios por el propio Villanueva: “Me dijo que lo del dedo (lastimado) se lo había hecho con un destornillador cuando apuñaló a una de las chicas que se quiso escapar. También me dijo que a la última de las chicas la habían asfixiado con ‘Pequeño J’”.

"Pequeño J", líder narco acusado por el triple femicidio en Florencio Varela. Foto: Captura de pantalla

González mencionó también a “Paco” y “Nero” cavando un pozo: “Ellos estaban ese día haciendo el pozo. Cuando yo entré a abrirle a ‘J’, ellos dos estaban con Matías (Agustín Osorio) en el fondo de mi casa. Yo vi la tierra, no vi el pozo, pero vi a Matías en cuero con una pala”. Excluyó a su hermana y cuñado de cualquier participación: “Nunca estuvieron ese día ni tenían idea de lo que estaba sucediendo”.

El testimonio más estremecedor fue sobre la llamada a un familiar de Brenda: “Le pidieron la droga. No sé a qué familiar; creo que era de la familia de Brenda. La filmaron mientras la estaban torturando, cuando le cortaron la cara. Me dijo que la llamada la hicieron con el celular de ‘Pequeño J’ con ‘Duro’, porque la droga era de ‘Duro’”.

Marcha en Buenos Aires por el triple femicidio en Florencio Varela.

Otros imputados optaron por abstenerse de declarar, mientras Ariel Jeremías Alexis Giménez negó su participación: “Claramente, yo no estuve ahí (al momento de los crímenes)”. Detalló que solo fue a retirar un equipo de música y que desconocía la intención de tapar el pozo. Por su parte, Maximiliano Andrés Parra aseguró que había recibido un mensaje de González con la foto de las víctimas, luego borrado, y reiteró que permaneció ajeno a los hechos: “Lo único raro que vimos fue que había dos camas nuevas y la llave de la puerta de atrás no estaba”.

Los fiscales a cargo de la causa indicaron que estas declaraciones podrían ser clave para esclarecer la planificación y ejecución del triple homicidio, que continúa generando conmoción en Florencio Varela y en toda la provincia de Buenos Aires.