Sospechan de la hija: la autopsia reveló de qué murió la mujer encontrada semienterrada en su casa

El cuerpo de Claudia Scrazzolo estaba envuelto en sábanas y frazadas dentro de una fosa de unos 30 centímetros de profundidad y un metro y medio de largo, que había sido cubierta con chapas y tierra removida.

La mujer semienterrada en el patio de su casa. Foto: Facebook/Claudia Scrazzolo

La autopsia al cuerpo de Claudia Scrazzolo, la mujer encontrada semienterrada en el patio de su vivienda de Tristán Suárez, confirmó que la causa de muerte fue un paro cardiorrespiratorio. El examen forense también detectó golpes en la cabeza y en la zona abdominal, aunque ninguno de ellos fue determinante para el fallecimiento. La investigación está a cargo de la fiscal de género Lorena González, quien analiza la posible participación de la hija adolescente de la víctima, de 15 años.

El informe médico determinó que las lesiones en la zona encefálica eran superficiales, sin fracturas ni hemorragias internas. En cuanto a los golpes en el estómago, no se pudo precisar si eran recientes o antiguos. Además, se realizarán estudios complementarios para intentar reconstruir lo sucedido en las horas previas a la muerte.

La escena del hallazgo

El cuerpo de Scrazzolo estaba envuelto en sábanas y frazadas dentro de una fosa de unos 30 centímetros de profundidad y un metro y medio de largo, que había sido cubierta con chapas y tierra removida. En el lugar se encontró un pico con mango de madera embarrado que habría sido utilizado para cavar. La mujer vestía un pijama claro y tenía un tatuaje en el brazo izquierdo con el nombre de su hija, quien se encuentra bajo investigación.

La hija adolescente de la víctima es la principal sospechosa en el crimen. Foto: Captura eltrece.

Dentro de la casa había manchas de sangre, barro y signos de arrastre en la habitación de la víctima. También se secuestró una maza, que los investigadores sospechan podría haber sido el arma utilizada, aunque no presentaba rastros de sangre visibles.

Las sospechas sobre la hija adolescente

La hija de la víctima brindó declaraciones contradictorias, lo que generó dudas en los investigadores. En un primer relato aseguró que se había ido a dormir a la casa de su novio y que regresó recién al día siguiente con su padre, cuando ambos descubrieron la escena. Luego sostuvo que se había marchado tras escuchar a su madre discutir con alguien, aunque nunca precisó con quién.

Los fiscales consideran poco probable que una joven de 15 años haya podido concretar el crimen y, sobre todo, enterrar el cuerpo sola, por lo que investigan si actuó junto a otras personas. Por el momento, la adolescente fue puesta bajo resguardo del área de Niñez y no está detenida. En cambio, su novio de 24 años fue detenido por encubrimiento, aunque la carátula podría modificarse con el avance de la causa.

Las pruebas clave

El análisis de cámaras de seguridad reveló movimientos sospechosos la madrugada del crimen. Primero, un Peugeot 208 negro llegó a la vivienda a las 3:50, del que descendieron la menor, su novio y el padre del joven. Tres minutos después, los tres se retiraron en el mismo vehículo. Más tarde, un Fiat Cronos oscuro arribó al domicilio y un hombre no identificado entró y salió en pocos minutos.

Además, los peritos detectaron que desde el celular de Scrazzolo se envió un mensaje a su lugar de trabajo a las 8 de la mañana del día siguiente, justificando su ausencia por “motivos personales”, lo que refuerza la hipótesis de que alguien manipuló el teléfono tras su muerte.

Tristán Suárez. Foto: Google Maps.

Cómo sigue la investigación

La fiscal González ordenó la internación de la adolescente en el área de psiquiatría del Hospital de Ezeiza y dispuso pericias sobre los celulares secuestrados. Al mismo tiempo, se descartó el robo, ya que no se registraron objetos faltantes en la vivienda.

La investigación apunta ahora a las contradicciones de la hija y al círculo más cercano de la víctima. Al mismo tiempo, la fiscalía intenta determinar quiénes estuvieron en la vivienda y de qué manera se produjo la muerte de Claudia Scrazzolo.