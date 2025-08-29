Giro inesperado en la causa que investiga la muerte de la mujer semienterrada en Ezeiza: sospechan de la hija

La joven fue detenida junto a su pareja y trasladada al sector de neuropsiquiatría de la Unidad Penal de Ezeiza.

La hija adolescente de la víctima es la principal sospechosa en el crimen. Foto: Captura eltrece.

Tristán Suárez, partido de Ezeiza, quedó en el centro de la escena policial luego de que la hija de 15 años de Claudia Scrazzolo llamó a la Policía para notificarle que el cuerpo de su madre de 38 años estaba semienterrado en el patio de su casa.

En un giro escalofriante, la adolescente quedó señalada como la posible autora del asesinato. En las últimas horas, las autoridades ordenaron su detención y la joven quedó alojada en el sector de neuropsiquiatría de la Unidad Penal de Ezeiza. Su pareja, Fernando Ruiz Díaz, de 24 años, también fue arrestado por el delito de encubrimiento.

La mujer semienterrada en el patio de su casa. Foto: Facebook/Claudia Scrazzolo

La adolescente fue entrevistada por profesionales de la Dirección de Niñez y también se le tomó declaración a su novio. Pero los testimonios resultaron confusos y contradictorios.

Hasta ahora, la adolescente es la principal sospechosa del crimen, aunque aún no trascendieron los detalles que rodean el caso.

Los detalles de una muerte que conmociona a Ezeiza

El impactante hallazgo ocurrió en una propiedad ubicada en la calle Alem al 169, en el barrio Santa Marta, luego de que la hija de la víctima denunciara que cuando llegó a su casa vio un charco de sangre en la habitación. Según su declaración, fue entonces cuando salió al patio y encontró a su mamá muerta.

Al llegar al lugar de los hechos, las autoridades vieron en el piso restos de barro y manchas de sangre y en el patio trasero descubrieron tierra removida. Al excavar encontraron el cuerpo de la víctima, envuelto en una sábana. Presentaba múltiples heridas de arma blanca que le habrían provocado la muerte.

En un análisis de las cámaras de seguridad de la zona, se detectaron movimientos sospechosos en el lugar. En las imágenes se observa que este miércoles, a las 3:50, llegó un Peugeot 208 negro, del que bajaron el novio de la hija de Scrazzolo y su padre Fabio Ruiz Díaz. Tres minutos después, salieron de la casa junto con la menor y se dirigieron a Monte Grande.

Pero la principal sospecha llegó cuando se comprobó que la menor usó el celular de su madre para enviar un mensaje a su lugar de trabajo a las 08:00, avisando que no iba a poder asistir por “problemas personales”. La policía secuestró los celulares de la víctima, de la hija y de su novio para realizar las pericias correspondientes.