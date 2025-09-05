Violento asalto al piloto Emanuel Moriatis: le dispararon dos veces para robarle la moto en la Panamericana

El ex campeón de Turismo Carretera relató el duro momento en sus redes sociales. Aseguran que es una práctica habitual en la zona.

Emanuel Moriatis. Foto: @AutomundoArg

Emanuel Moriatis, ex campeón de Turismo Carretera, fue víctima de un brutal asalto en la autopista Panamericana, donde delincuentes le dispararon dos veces para robarle la moto, la cual dejaron abandonada kilómetros más adelante.

El hecho ocurrió el jueves por la tarde-noche cuando salió del Autódromo de Buenos Aires en moto a buscar a su hijo a fútbol.

A la altura de Fondo de la Legua, por Martínez, motochorros lo sorprendieron y, para que frene la marcha, uno de los ladrones le disparó.

Relato de Emanuel Moriatis sobre el violento robo que sufrió en Panamericana. Video: NA.

“Paro, tiro la moto al piso, empiezo a correr para atrás con mi mochila y ahí nuevamente me tiran un tiro a quemarropa. De casualidad, no me pegó”, relató Moriatis en el video publicado en su cuenta de Instagram.

El piloto señaló que le entregó la mochila con sus pertenencias y que los delincuentes se fugaron con la moto: “Quedé sin nada en la Panamericana. Por suerte un chico paró, Santiago, a quien le agradezco, y me dijo ‘vi lo que te pasó, que te puedo ayudar’ y me prestó su celular para avisarle a mi familia”.

Lo que le sorprendió a Moriatis es que, cuando volvían junto con Santiago, quien lo estaba llevando a su casa, encontraron la moto robada tirada en plena autopista.

Emanuel Moriatis. Foto: NA

“No entiendo. Te roban, te tiran dos tiros y después dejan la moto tirada. No lo podía creer, me subí y me volví a mi casa”, expresó con enojo.

“Fue una locura”, expuso el piloto, quien destacó que grabó el video para advertir la situación a sus seguidores y que “tengan cuidado”.