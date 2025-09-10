Delincuentes armados robaron un auto a una familia: una nena bajó con un globo y sus manos en alto

Luego del robo, regresaron para quitarles los celulares y las carteras. El hecho quedó grabado en una cámara de seguridad.

Robo en Tres de Febrero Foto: Captura

Una familia fue asaltada en Villa Raffo, partido de Tres de Febrero, cuando cinco delincuentes armados robaron el auto en la puerta de su casa. El hecho solamente duró 45 segundos, pero la impactante escena quedó grabada en las cámaras de seguridad.

Allí, se puede ver como una niña baja del vehículo con los brazos en alto y un globo en la mano, mientras sus padres eran encañonados. Lo más alarmante fue que, tras llevarse el auto, los ladrones regresaron por más pertenencias.

Delincuentes armados robaron el auto a una familia en Villa Raffo. Fuente: NA

El violento episodio ocurrió el domingo a las 3:30 de la madrugada y dejó al padre de la familia con una muñeca fracturada.

Según informaron fuentes policiales a Noticias Argentinas, el auto fue encontrado horas después en el complejo habitacional Ejército de los Andes, conocido como “Fuerte Apache”, completamente desvalijado y con importantes daños.

El video del robo: al menos dos ladrones parecían menores de edad

La cámara de seguridad captó el momento exacto en que la familia llegaba a su domicilio en un Toyota Corolla blanco. Al estacionar, un Peugeot 206 o 306 de color azul metalizado les cruzó el paso y de él descendieron cinco hombres armados con pistolas, de los cuales al menos dos parecían ser menores de edad.

Durante el forcejeo, dos delincuentes amenazaron al conductor y lo tiraron al suelo, provocándole una fractura en su muñeca izquierda. Mientras tanto, la madre salió apurada y abrió la puerta trasera para que su hija bajara. La pequeña, entendiendo la gravedad de la situación, descendió despacio, con sus brazos levantados y aferrando un globo.

Robo en Tres de Febrero Foto: Captura

Unos segundos después de haberse robado el auto, detuvieron la marcha y uno de ellos descendió y volvió caminando hacia las víctimas. Apuntándoles con el arma y le arrebató a la madre la cartera y un celular, antes de huir definitivamente.

Horas más tarde, el Toyota Corolla fue encontrado más tarde en “Fuerte Apache”. Según la denuncia policial, estaba desvalijado: le faltaba la rueda de auxilio, la batería, el estéreo multimedia original y las herramientas. Además, tenía abolladuras, rayones y la rotura de un farol trasero.

A la familia le robaron los tres celulares (dos Samsung y un IPhone), la documentación completa (DNI, registro, cédula del vehículo) y todas las tarjetas de débito y crédito (Banco Provincia, Santander Río y Mercado Pago). “Hice el reclamo a Mercado Pago y me dijeron que tardaban 45 días”, expresó con indignación la víctima a Noticias Argentinas.

La impotencia se profundizó con la respuesta policial. “La comisaría estaba cerrada. Casi tiro la pared abajo”, manifestó la víctima a Noticias Argentinas. Una vecina consultada aseguró que una fuente le dijo que a los ladrones los tienen identificados, pero “no pueden hacer nada porque son menores”, y que la misma banda ya había atacado a otra vecina de Villa Raffo.