Tiroteo en una escuela en Mendoza: todos los videos de la nena que se atrincheró
Una nena de 14 años se atrincheró en una escuela del departamento de La Paz, en Mendoza, con un arma y efectuó dos disparos.
Lo sucedido tuvo lugar en la escuela Marcelino Blanco. Tras minutos de tensión, fue aislada por personal policial y no hubo que lamentar heridos. Fue durante la mañana, cuando los estudiantes estaban ingresando a las aulas luego del primer recreo.
Los videos de la nena con un arma en una escuela de Mendoza
La nena hizo dos disparos al aire y como se puede observar en los videos, estuvo durante varios instantes con el arma en su poder. A su vez, la menor se atrincheró en un aula antes de deponer su actitud.
De inmediato, los grupos GES y GRIS llegaron al lugar en helicóptero y desalojaron la escuela.
También podría interesarte
El diario Los Andes indica que la menor vive en La Paz y es hija de un policía de San Luis. El arma que manipulaba sería una 9 milímetros y le pertenecía a él.
Según algunos medios, la nena habría estado buscando a una profesora para dispararle.
También trascendió que una secretaria de la escuela quiso contactarse con su padre, pero aseguró que la reacción de la menor fue muy negativa y que “se quiso autolesionar”.