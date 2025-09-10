Tiroteo en una escuela en Mendoza: todos los videos de la nena que se atrincheró

La protagonista fue una nena de 14 años, quien efectuó dos disparos. No hubo heridos.

Una nena se atrincheró con un arma en una escuela de Mendoza. Foto: Web.

Una nena de 14 años se atrincheró en una escuela del departamento de La Paz, en Mendoza, con un arma y efectuó dos disparos.

Lo sucedido tuvo lugar en la escuela Marcelino Blanco. Tras minutos de tensión, fue aislada por personal policial y no hubo que lamentar heridos. Fue durante la mañana, cuando los estudiantes estaban ingresando a las aulas luego del primer recreo.

Los videos de la nena con un arma en una escuela de Mendoza

La nena hizo dos disparos al aire y como se puede observar en los videos, estuvo durante varios instantes con el arma en su poder. A su vez, la menor se atrincheró en un aula antes de deponer su actitud.

De inmediato, los grupos GES y GRIS llegaron al lugar en helicóptero y desalojaron la escuela.

El diario Los Andes indica que la menor vive en La Paz y es hija de un policía de San Luis. El arma que manipulaba sería una 9 milímetros y le pertenecía a él.

Según algunos medios, la nena habría estado buscando a una profesora para dispararle.

También trascendió que una secretaria de la escuela quiso contactarse con su padre, pero aseguró que la reacción de la menor fue muy negativa y que “se quiso autolesionar”.