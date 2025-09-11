Encontraron muerto al turista argentino que estaba desaparecido en Río de Janeiro

Alejandro Ainsworth no daba señales de vida desde el domingo 7 de septiembre, fecha en la cual se registraron movimientos sospechosos en sus cuentas bancarias.

Alejandro Ainsworth, turista argentino asesinado en Brasil. Foto: Facebook/Alex Ainsworth

Alejandro Ainsworth, ciudadano argentino de 54 años, fue encontrado muerto este jueves tras estar desaparecido en Río de Janeiro desde el domingo por la noche.

Fuentes del caso indican que habría sido secuestrado. Esta hipótesis se refuerza debido a que se registraron movimientos sospechosos en sus cuentas bancarias.

Ante esta situación, sus hijos viajaron a Brasil para participar de la búsqueda tras denunciar que le sacaron 3500 dólares de la cuenta y le tramitaron un préstamo de 4 millones de pesos.

Alejandro Ainsworth, turista desaparecido. Foto: Redes sociales

“Entiendo que es un secuestro, porque a las 2 del lunes empiezan a haber movimientos, cambios de contraseña, transacciones, y a las 7 hay una foto que se saca con el celular que después se sube a Google Fotos”, señaló Alan, uno de sus hijos.

“Se ve que es en una zona baja, un auto abandonado y demás, después ese mismo lunes se pide un préstamo y el martes se vuelve a pedir otro. Finalmente, la última conexión del celular fue el martes a las 9 de la noche”, indicó en diálogo con Noticias Argentinas.

Detalles del caso

Alejandro Ainsworth desapareció el domingo 7 de septiembre, cuando fue visto por última vez al salir de su hospedaje en Copacabana, Río de Janeiro.

De acuerdo con la denuncia de su familia, la madrugada del lunes comenzaron a registrarse movimientos inusuales en sus cuentas bancarias, que incluyeron préstamos, transferencias y cambios de contraseñas.

Alejandro Ainsworth, turista desaparecido. Foto: Redes sociales

Los movimientos financieros se extendieron durante todo el lunes hasta que las operaciones quedaron bloqueadas. Según sus allegados, el teléfono celular de Ainsworth estuvo activo hasta las 21 de ese mismo día, aunque no se pudo establecer su ubicación.

Quién era el turista argentino secuestrado y asesinado en Río de Janeiro

Alejandro Ainsworth tenía 54 años era oriundo de Campana, provincia de Buenos Aires. Su último domicilio era en el barrio porteño de Villa Urquiza.

Según se muestra en su perfil de Linkedin, era licenciado en Administración de Empresas con orientación en Salud, egresado del Instituto Universitario de la Fundación ISALUD en Buenos Aires. En tanto, el último cargo que aparece en su perfil era el de gerente administrativo en Laboratorios LIACE.

Ainsworth también se desempeñaba como cotizador comercial en CROSMED. Tenía una amplia experiencia en el sector salud, donde llegó a trabajar como técnico en electrocardiogramas. Además, dictaba clases particulares desde hace más de 20 años.