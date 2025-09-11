Video: un feroz incendio se desató en el histórico Edificio Libertad de la Armada

Mientras los bomberos trabajan para controlar las llamas, no se registran víctimas en un incidente que se desató a las 11. Una ambulancia del SAME volcó cuando iba al operativo.

Las llamas en el edificio de la Armada. Foto: Gentileza SAME

La zona del barrio porteño de Retiro es centro de todas las miradas este jueves, dado que se reportaron fuertes llamas y una enorme columna de humo en el Edificio Libertad, sede de la Armada Argentina, ubicado en la calle Comodoro Py al 2000, a pocos metros del Edificio de los Tribunales Federales de Retiro.

Por ahora, el fuego se mantiene alejado del edificio principal y se concentra en un sector del contrafrente, junto a la playa de estacionamiento. Todavía se desconoce qué dio inicio a las llamas.

Incendio en un edificio de la Armada en la avenida Comodoro Py. Video: Gentileza SAME.

Bomberos de la Ciudad combaten el incendio en el polígono de tiro, ubicado junto a la playa de estacionamiento. Se trata de un espacio sin conexión con el edificio principal.

Todas las personas que se encontraban en el lugar fueron evacuadas y, hasta el momento, un hombre fue asistido por el Sistema de Atención Médica de Emergencia (SAME), que desplegó 20 móviles en el lugar de los hechos.

Incendio en un edificio de la Armada. Foto: Gentileza SAME

Por si no fuera suficiente con el incendio, La Nación indicó que fuentes de Seguridad porteña aseguraron que una ambulancia del SAME que se dirigía al lugar volcó a metros de llegar, sobre la avenida Comodoro Py. Como consecuencia, el personal del Grupo Especial de Rescate (GER) Caballito de Bomberos de la Ciudad acudió a auxiliar a los ocupantes del vehículo que se accidentó antes de llegar al predio de la Armada.

Qué es el Edificio Libertad

El edificio que se está incendiando es la sede del Estado Mayor General de la Armada y del Comando Conjunto Marítimo del Estado Mayor Conjunto. Se encuentra en Avenida Comodoro Py 2055, en el área del Puerto Nuevo que pertenece al barrio de Retiro, en la ciudad de Buenos Aires.

La estructura, inaugurada en 1970, consiste en una planta con forma de letra “T” y con las alas quebradas. Cuenta con una planta baja y quince pisos de altura, aunque el cuerpo central que aloja los ascensores llega hasta el número dieciséis.

En total son 75.781 metros cuadradosde superficie cubierta.