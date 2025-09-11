“Yo la veía muy mal, como si quisiera decir ‘basta’ a algo”: habló la portera de la escuela donde la adolescente se atrincheró con un arma

La trabajadora fue testigo del hecho y remarcó que la nena de 14 años no quería herir a nadie. La situación fue controlada 5 horas después del atrincheramiento.

Una nena abrió fuego en una escuela en Mendoza Foto: Captura de pantalla

Luego de cinco horas de tensión, la adolescente de 14 años que se había atrincherado en su colegio en la provincia de Mendoza con un arma se entregó y los testigos comenzaron a aparecer. Iris, la portera de la escuela, estaba en la mañana del hecho y remarcó que la situación pudo ser contenida sin heridos ni mayores complicaciones.

En diálogo con Telenoche, la trabajadora insistió: “Si no hubo heridos fue porque ella no quería agredir a nadie”, en referencia a los dos disparos que la adolescente tiró al aire, obligando a evacuar a los docentes, directivos y alumnos.

Una nena se atrincheró con un arma en una escuela de Mendoza. Foto: Web.

Además, la mujer remarcó que la sociedad no vaya contra la menor y mucho menos contra su familia: “La nena no es culpable. Hay que resguardar su integridad y la de sus padres”, sostuvo.

Según su testimonio, ella tuvo que escapar junto con sus compañeros de trabajo por los campos linderos a la escuela de La Paz, cuando comenzaron a escucharse tiros. Además, destacó la reacción de la directora y de los preceptores, que lograron organizar con calma la evacuación de los alumnos.

“Si no hubo heridos fue porque la nena no quería agredir a nadie. Desde mi ventana yo la veía muy mal, muy tranquila, como si quisiera decir ‘basta’ a algo que no le gustaba. No fue como se dijo en muchos lados, no estaba atacando a todos”, indicó.

“Fue muy doloroso verla en ese estado. Para mí fue un pedido de ayuda”, aseguró Iris. “Como madre, abuela y tía digo que esa niña podría haber sido mi hija, mi nieta o mi sobrina”, remarcó.

“Ella necesita nuestro apoyo y nuestro amor, no que la culpen. Lo primero que hace la gente es buscar responsables: si fue la casa, si fueron los padres... Y no es así, acá somos todos (responsables)”, señaló.

Nena atrincherada en Mendoza Foto: NA

“Fue muy triste ver a los chicos con ese susto. Muchas de las personas que estuvieron presentes sufren problemas de presión, por ejemplo, y una situación así puede tener consecuencias graves”, agregó.

Por último remarcó que esto debe ser un llamado de atención para toda la sociedad: “No puede quedar todo como quedó. Tiene que haber una solución. Los errores existen, pero culpar a una nena no es lo correcto. Hay que rever qué está pasando en las escuelas, en la contención, en la educación”.



