Terror en Mar del Plata: toma de rehenes, tiroteo y dos delincuentes muertos

El violento episodio ocurrió en el barrio Libertad. El operativo había sido organizado para detener a Matías Cornejo, quien era buscado desde mayo por un crimen.

Tiroteo y muerte tras una toma de rehenes en Mar del Plata. Foto: NA

Mar del Plata tuvo una noche de terror que incluyó una toma de rehenes, un tiroteo y un saldo de dos delincuentes muertos.

El hecho se produjo en el barrio Libertad y los efectivos se presentaron para concretar la detención de Matías Cornejo, un ladrón que era buscado por el asesinato de Rubén “Viruta” Ordoñez a comienzos de mayo.

Al momento de intentar capturarlos, el acusado y sus cómplices respondieron a los tiros, lo que provocó que un agente resultara herido por un impacto de bala en la pierna derecha, en la zona de la tibia.

Tiroteo y muerte tras una toma de rehenes en Mar del Plata.

En medio de la balacera, los implicados se atrincheraron en una casa vecina y tomaron de rehén a una abuela y sus dos nietas, identificadas como Olga Rosa Acosta, de 72 años;, Zoe Morena Niz León, de 17; y Ariadna Magalia Niz León, de 19.

Sin embargo, el operativo concluyó horas después con dos sujetos asesinados. Uno era el acusado del homicidio de Ordoñez, quien recibió un tiro en la frente, mientras que el segundo era su cómplice, quien falleció en el hospital.

Asimismo, se informó que el tercer implicado es Flavio Gabriel Basualdo, de 40 años, quien fue detenido acusado de haber privado de su libertad a las tres mujeres que se encontraban en la vivienda donde se originó el tiroteo.