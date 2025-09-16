San Martín: asesinaron a un militante político de un disparo en la cara en medio de un tiroteo narco

El proyectil ingresó por el lagrimal izquierdo y lo mató en el acto. Los vecinos sostienen que Carrillo no estaba involucrado en el tiroteo, sino que recibió el disparo cuando se asomó a una ventana mientras buscaba refugio.

Sebastián Carrillo. Foto: Redes sociales.

Sebastián Carrillo, integrante del Movimiento Evita, perdió la vida este domingo en el Barrio Independencia de José León Suárez, partido de San Martín. Según contaron allegados a la víctima, fue alcanzado por una bala en el rostro mientras intentaba protegerse en la casa de su pareja, a pocas cuadras de la Villa Curita, en medio de un enfrentamiento armado entre grupos criminales.

El proyectil ingresó por el lagrimal izquierdo y lo mató en el acto. El atacante aún no fue identificado ni detenido. Vecinos sostienen que Carrillo no estaba involucrado en el tiroteo, sino que recibió el disparo cuando se asomó a una ventana mientras buscaba refugio.

Las primeras hipótesis apuntan a una disputa territorial vinculada al narcotráfico, que desde hace tiempo genera enfrentamientos en la zona. Tras los disparos, familiares de su novia lo trasladaron a un centro de salud cercano, y más tarde fue derivado al Hospital Evita, donde se confirmó su fallecimiento.

En las puertas del Cementerio Municipal de San Martín, Leonardo Grosso, referente del Movimiento Evita y ex diputado nacional, denunció la falta de respuesta policial: “La novia de Sebastián llamó al 911, pero la comisaría está a ocho cuadras y nunca llegó. Esto pasa todo el tiempo y necesitamos una mesa política y judicial para abordar el problema”, declaró.

Leonardo Grosso, el ex diputado que denunció el crimen. Foto: X @Diputados

La investigación quedó en manos de la UFI N°5 de San Martín, con apoyo de la DDI local. Por ahora, no aparecieron registros de cámaras de seguridad ni testigos que quieran declarar, lo que refleja el temor que reina en el barrio.

La sombra de “La Gorda Laura”

El negocio de la droga en San Martín estuvo históricamente dominado por hombres como “Mameluco” Villalba o “Alicho” Alegre, jefes narcos de Villa Billinghurst. Sin embargo, en el último tiempo emergió otra figura: Laura Manuela Gómez, conocida como “La Gorda Laura”, señalada como una de las principales referentes del narcotráfico en la zona.

En agosto, la jueza federal Alicia Vence ordenó una serie de allanamientos contra su organización, que operaba en Villa Curita, a pocos metros de donde Carrillo fue asesinado. Gómez, de 44 años, fue detenida en una vivienda de la calle José Ingenieros al 3700, en José León Suárez. En ese procedimiento le secuestraron 13 teléfonos y 40 gramos de cocaína.

Cayó la banda de "La gorda Laura". Foto: X @eldoceoficial

Las escuchas telefónicas realizadas durante un año de investigación dejaron en evidencia maniobras de compraventa de droga que la comprometen judicialmente. Al igual que Villalba, que involucró a sus hijos en su estructura criminal, Gómez también arrastró a su familia: su hija Thalia Jacqueline fue apresada junto a ella.

Por ahora, los fiscales que llevan adelante la causa por el asesinato de Carrillo no hallaron pruebas que vinculen a la banda de “La Gorda Laura” con el hecho.