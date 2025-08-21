Merlo: allanamientos y detenciones contra una banda dedicada a la venta de drogas

El operativo tuvo 10 allanamientos en Merlo, con resultado exitoso: se desbarató una banda narco y se secuestraron elementos valiosos para la causa.

10 allanamientos en Merlo contra la venta de drogas. Foto: Merlo

Las autoridades llevaron adelante 10 allanamientos en la localidad de Merlo (Pontevedra) ordenados por el Juez Federal de Morón, Dr. Jorge Ernesto Rodríguez.

Los mismos se dispusieron después de 4 meses de investigación desplegada por personal policial de la División de Planeamiento de la Policía de la Provincia de Buenos Aires. Durante la instrucción se logró identificar a las personas involucradas, principalmente a quién tenía a su cargo la coordinación de las acciones que tenía como fachada un corralón y un local para hacer eventos en la localidad de Pontevedra.

A su vez, se identificó a las personas que realizaban delivery y quienes se dedicaban a la venta en un predio baldío en el Barrio “El Ombú” de Merlo.

Se secuestraron vehículos (una Amarok, un Ford KA, un FIAT Toro, un Corsa, una VW Suran y 3 motos), 16 teléfonos celulares, 3 termoselladoras, balanzas digitales, 10kg de marihuana en trozos compactos; 910 envoltorios de marihuana y 350 envoltorios de cocaína, documentación relevante y elementos de corte y usados para el fraccionamiento.

Fueron detenidas 11 personas (9 hombres y 2 mujeres) quienes serán indagadas el día viernes por la Secretaría 8, a cargo del Dr. Ignacio Calvi, en orden al delito de tráfico de estupefacientes agravado por la participación organizadas de más de tres personas.

Entre los detenidos están quienes se ocupaban de la coordinación de la actividad ilícita quienes poseían dinero en efectivo, varios vehículos y gran cantidad de teléfonos celulares.