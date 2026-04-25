Medievalcon, la fiesta medieval más grande de Argentina. Foto: Instagram @medievalcon

San Martín será escenario este fin de semana de una nueva edición de MedievalCon, uno de los festivales de recreación histórica más convocantes del conurbano. La propuesta invita a viajar en el tiempo con combates medievales, feria de época y espectáculos en vivo, pensados para disfrutar en familia.

El encuentro se llevará a cabo el sábado 25 y domingo 26 de abril, de 13 a 21, en el Parque Yrigoyen, ubicado en el cruce de Avenida 25 de Mayo y la colectora de General Paz, uno de los accesos principales al distrito. La entrada es libre y gratuita durante ambas jornadas.

Medievalcon, la fiesta medieval más grande de Argentina. Foto: Instagram @medievalcon

Combates medievales y recreaciones históricas

La ambientación recrea distintos momentos de la Edad Media y suma personajes históricos que van desde vikingos y cruzados hasta legionarios romanos, interpretados por grupos especializados en recreación histórica y cultural.

Uno de los principales atractivos serán las luchas medievales, con enfrentamientos cuerpo a cuerpo, uso de espadas, escudos y arcos. Los combates se desarrollan bajo reglamentos específicos, con armas sin filo y protecciones adecuadas, para garantizar la seguridad de los participantes y del público.

Además, el festival propone actividades interactivas como soft combat, tiro con arco y juegos medievales adaptados para todas las edades. También está prevista una recreación de un asedio a un fuerte, una de las escenas más llamativas del evento, que permite conocer las estrategias defensivas y ofensivas de la época.

Medievalcon, la fiesta medieval más grande de Argentina. Foto: Instagram @medievalcon

El paseo de artesanos ocupa un lugar central dentro del predio. Allí se podrán encontrar réplicas de armaduras, armas, escudos, joyería y vestimenta medieval, junto a artesanías contemporáneas inspiradas en diseños históricos y objetos para el hogar.

La experiencia se completa con una zona gastronómica temática, que combina recetas tradicionales con versiones actuales. Habrá panes, quesos, encurtidos, budines, tortas caseras y una oferta de cervezas artesanales para acompañar el recorrido.

Actividades para chicos, campamentos y charlas

Durante los dos días, el público también podrá recorrer campamentos medievales, donde los recreacionistas exhiben indumentaria, herramientas y modos de vida característicos del período, además de charlas a cargo de especialistas sobre distintos aspectos de la Edad Media.

Con entrada gratuita y una agenda cargada de actividades, MedievalCon se consolida como una de las propuestas culturales más atractivas del fin de semana en San Martín, ideal para acercarse a la historia de una manera didáctica, visual y participativa.

Cómo llegar al Parque Yrigoyen, donde se realiza el MedievalCon

Medievalcon, la fiesta medieval más grande de Argentina. Foto: Instagram @medievalcon

El Parque Yrigoyen está ubicado en el cruce de Avenida 25 de Mayo y la colectora de la avenida General Paz, en el partido de General San Martín, una zona de fácil acceso tanto desde Capital Federal como desde distintos puntos del conurbano. Se trata de uno de los espacios verdes mejor conectados del distrito, con varias alternativas de transporte público y accesos directos en auto.

Quienes elijan transporte público pueden llegar mediante varias líneas de colectivo que circulan por la zona, entre ellas la 21, 28, 110, 117 y 169, con paradas a pocos metros del ingreso al parque. También es posible arribar en tren, utilizando las líneas Mitre o Urquiza y descendiendo en las estaciones San Martín o Lynch, desde donde se puede caminar entre 10 y 13 minutos hasta el predio.

Para quienes se trasladen en auto, el parque cuenta con accesos rápidos desde la avenida General Paz, tanto desde el norte como desde el oeste, y calles internas que permiten llegar directamente a la intersección con 25 de Mayo. Durante eventos de gran convocatoria, se recomienda circular con precaución y considerar llegar con antelación, ya que pueden registrarse desvíos o mayor tránsito en los alrededores, especialmente en horas de la tarde.