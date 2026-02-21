Estación Infancia en San Martín. Foto: Intagram/estacioninfancia.sm

Durante febrero 2026, el espacio municipal Estación Infancia abre sus puertas con una propuesta cultural y recreativa ideal para disfrutar en familia. Con una programación especial de verano, el predio puede visitarse de jueves a domingo, de 17 a 20 horas, ofreciendo un recorrido lúdico y creativo donde el arte, la poesía y la identidad local se combinan en una experiencia pensada para grandes y chicos.

Ubicada en Estrada 3053, a pocos metros de la estación San Martín del Ferrocarril Mitre en el partido de San Martín, la iniciativa nació con el objetivo de recuperar la memoria urbana y comunitaria de la ciudad.

Cómo es Estación Infancia, un sitio para grandes y chicos

El predio, de 5.400 metros cuadrados, era un antiguo galpón ferroviario que permaneció abandonado durante años. Tras un proceso de reacondicionamiento integral, hoy cuenta con sanitarios, nuevos pisos, equipamiento, áreas verdes y espacios especialmente diseñados para el juego y la imaginación.

El recorrido invita a explorar sectores de juegos en madera, rincones de lectura y propuestas de arte textil, pintura y música. Cada estación está pensada para estimular la creatividad y promover el encuentro entre generaciones, en un entorno cuidado y seguro.

Además, el lugar dispone de un amplio espacio verde donde las familias pueden llevar mate y comida para compartir al aire libre. Dentro del edificio, en cambio, no está permitido el consumo de alimentos y bebidas para preservar los materiales de juego.

El proyecto fue desarrollado con la participación del equipo creador del Tríptico de la Infancia de Rosario-Santa Fe, liderado por María “Chiqui” González, y contó también con la colaboración de empresas y artistas locales. Desde el espacio recomiendan que cada persona adulta realice el recorrido con un máximo de dos niños a su cuidado, para garantizar una experiencia de juego compartida y atenta.

Las entradas son gratuitas y deben reservarse previamente a través de la página web del municipio. Además del funcionamiento especial de verano, Estación Infancia recibe durante todo el año a grupos e instituciones, entre ellas escuelas públicas y privadas, así como profesionales vinculados a las infancias. Para consultas, se puede escribir a estacioninfancia@sanmartin.gob.ar