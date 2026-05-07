Gendarmería nacional. Foto: redes sociales.

Un gendarme de 28 años fue hallado sin vida en su vivienda ubicada en el barrio TGN de la ciudad salteña de Tartagal por sus compañeros, quienes se acercaron al lugar debido a que el joven no se había presentado a trabajar.

Según información de medios locales, la víctima fue identificada como Gustavo Daniel Aquino. Tras encontrarlo, los uniformados avisaron a la Policía, mientras que indicaron que la alerta ingresó a las 10:30 al sistema de emergencias 911 y los efectivos constataron el deceso del gendarme al llegar al lugar.

Gustavo Daniel Aquino, el gendarme que hallaron muerto en su casa. Foto: Facebook/FN Formosa

En tanto, los policías dieron aviso al personal de Criminalística para que realice los peritajes pertinentes y, hasta el momento, no trascendieron los resultados de la autopsia. Sin embargo, la principal hipótesis que manejan las autoridades es que el joven habría tomado la decisión de quitarse la vida.

El gendarme era oriundo de Formosa y se supo que residía solo en esa vivienda del barrio TGN. Su deceso se suma a otros casos de fallecimientos de miembros de fuerzas de seguridad en Tartagal durante 2026.

En enero, un soldado voluntario de 25 años, que cumplía funciones en el Regimiento de Infantería de Monte 28 del Ejército Argentino, fue hallado sin vida en su domicilio. Además, el pasado 1° de mayo, el suboficial retirado del Ejército Argentino, Carlos Héctor Vázquez, murió en la provincia de San Juan.

Gendarmería nacional. Foto: redes sociales.

Muerte del soldado Rodrigo Gómez: las revelaciones de las escuchas telefónicas

La investigación por el suicidio del soldado Rodrigo Gómez avanzó y brindó revelaciones surgidas de escuchas telefónicas realizadas a una banda acusada de extorsionarlo. La pesquisa, encabezada por la jueza Sandra Arroyo Salgado, incluyó la intervención de ocho líneas telefónicas durante 55 días y permitió reconstruir el funcionamiento de una organización delictiva que operaba desde el penal de Magdalena.

De acuerdo con los registros obtenidos por los investigadores, uno de los últimos llamados que recibió Gómez ocurrió el 15 de diciembre a las 17:24 y coincidió con un pago de 213 mil pesos realizado a una cuenta vinculada con la maniobra extorsiva. La cuenta pertenecía a familiares de Iara Cosentino, señalada como una de las recaudadoras de la banda. En poco más de una hora, la víctima habría transferido cerca de 1,4 millones de pesos en distintos pagos.

El soldado Rodrigo Gómez que se suicidó en la Quinta de Olivos. Foto: X/@abrilcba_

Siete detenidos por la extorsión

Tras una serie de allanamientos realizados en ese momento, siete sospechosos fueron detenidos acusados de integrar la organización que extorsionó al soldado antes de su muerte. Según la investigación, Gómez había sido contactado mediante un perfil falso en la aplicación de citas Evermatch y luego amenazado bajo una falsa acusación de haber intentado relacionarse con una menor de edad.

Las pericias realizadas sobre el celular de la víctima y una carta de despedida permitieron identificar a varios de los implicados.

Entre los detenidos figuraban Tomás Francavilla y Mauricio Duarte Areco, quienes cumplían condenas por robo en la Unidad N°36 de Magdalena y, de acuerdo con la causa, coordinaban la maniobra desde prisión. También fueron arrestadas Karen Cufré e Iara Cosentino, señaladas como las encargadas de recaudar dinero, comprar chips telefónicos y gestionar líneas utilizadas por la banda.

El soldado Rodrigo Gómez que se suicidó. Foto: X/@mi_op1ni0n

Qué revelaron las escuchas

Las intervenciones telefónicas confirmaron la existencia de otras posibles víctimas y permitieron conocer detalles del mecanismo de extorsión.

En una de las conversaciones incorporadas al expediente, Francavilla se jactaba de haber obtenido casi un millón y medio de pesos de una víctima oriunda de Formosa, que luego “se borró”, según surgió de la transcripción.