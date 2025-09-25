Incautaron un importante cargamento de fentanilo ilegal en Misiones: está valuado en más de 400 millones de pesos

Fue secuestrado cuando llegaba de contrabando en canoa desde Paraguay. Estaba envasado en ampollas de vidrio en varias cajas de cartón.

Decomiso de 200 ampollas de fentanilo ilegal en Misiones. Foto: PFA

Unas 200 ampollas de fentanilo ilegal provenientes de Paraguay, cuyo valor es de $440 millones, fueron incautados en Wanda, ciudad de Misiones.

Fuentes policiales informaron que efectivos de la División Unidad Operativa Federal Puerto Iguazú llevaban a cabo recorridas preventivas por la ribera del río Paraná, donde escucharon el sonido de una embarcación que viajaba desde el país limítrofe.

En este sentido, luego detectaron a la distancia que descendía del buque un hombre que ingresó a la zona boscosa, observó a los policías, arrojó dos objetos y se escapó entre las malezas.

Los uniformados comenzaron a perseguirlo, aunque el sospechoso logró darse a la fuga junto a un cómplice que lo esperaba a bordo de un bote para viajar a la costa de Paraguay.

Al requisar los elementos descartados, constataron que se trataba de una bolsa y un bolso deportivo, los cuales contenían 200 ampollas de fentanilo de contrabando, por lo que el fiscal interviniente ordenó el decomiso del opioide.

Personal de la Delegación de Aduana Puerto Iguazú constató que el fentanilo hallado se encuentra valuado en más de $400.000.000.