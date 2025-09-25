Triple crimen en Florencio Varela: así es la casa del horror donde hallaron muertas a Brenda, Morena y Lara

Se conoció que el narco peruano autor de los homicidios afirmó: “Esto es lo que les pasa a los que me roban droga”, y transmitió el asesinato por un vivo de TikTok.

Operativo en el domicilio de Florencio Varela donde se hallaron los tres cuerpos. Foto: Captura de pantalla

Este jueves trascendió un video donde se muestra cómo es por dentro la casa del horror donde torturaron y asesinaron a Lara Gutiérrez, Brenda Del Castillo y Morena Verdi, las chicas de 20 y 15 años, en Florencio Varela.

En las imágenes se observa el patio en estado de abandono con hojas, plantas crecidas, bolsas de residuos, muñecos colgados y juguetes de niños como, por ejemplo, un camión de plástico.

Así es por dentro la casa del horror donde torturaron y asesinaron a Lara, Brenda y Morena. Video: NA.

Un detalle no menor es que también hay tierra removida, como habían detectado los investigadores al llegar a la escena.

Además, en otro sector del patio, se logra ver un lavadero sucio con botellas de cerveza y de gaseosa sobre la bacha.

Confirman que las torturas a las mujeres asesinadas fueron transmitidas en vivo por TikTok

El ministro de Seguridad bonaerense, Javier Alonso, confirmó hoy que las torturas previas a los asesinatos de Morena Verdi, Brenda Del Castillo y Lara Gutiérrez fueron transmitidos en directo a través de la red social TikTok, en un grupo cerrado en el que había 45 personas conectadas.

En ese sentido, se conoció que el narco peruano autor de los homicidios afirmó: “Esto es lo que les pasa a los que me roban droga”.

Las tres jóvenes desaparecidas en La Matanza que fueron asesinadas en Florencio Varela. Foto: Redes sociales.

Las tres jóvenes fueron torturadas y luego asesinadas en Florencio Varela, a donde habían sido llevadas engañadas tras una propuesta de una fiesta sexual por la que les iban a pagar 300 dólares a cada una.

Trascendió que días pasados, Lara, la chica de 15 años, le habría robado cocaína a un ladero de este narco poderoso, de nacionalidad peruana, que vive en la Villa 1-11-14 del Bajo Flores.