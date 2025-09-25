Triple crimen narco: así quedó la camioneta que fue incendiada en Florencio Varela

Brenda del Castillo, Morena Verdi y Lara Gutiérrez fueron trasladadas desde La Matanza por una camioneta y luego fue prendida fuego.

La camioneta que trasladó a las tres chicas asesinadas fue incendiada. Foto: Capturas

El triple crimen narco que ocurrió en Florencio Varela tiene detalles escalofriantes. Luego de que se conozca que las tres chicas fueron torturadas antes de ser asesinadas, además de que se transmitió en vivo para un grupo reducido de personas, se pudo observar en el estado en que quedó la camioneta que fue incendiada.

Brenda del Castillo, Morena Verdi y Lara Gutiérrez fueron vistas con vida por última vez en las últimas horas del viernes. El vehículo mencionado las levantó en La Matanza, con la excusa de que iban a ir a una fiesta, aunque en realidad era una trampa de una banda narco.

El incendio de la camioneta que trasladó a las tres chicas asesinadas. Video: NA.

Las cámaras de seguridad mostraron a la Chevrolet Tracker que las llevó hasta Florencio Varela, donde finalmente fueron asesinadas y enterradas.

La camioneta fue encontrada por las autoridades a 700 metros de la escena del crimen, en un descampado en las cercanías del cruce de Río Turbio y Mar Chiquita.

En medio de las investigaciones, se trasladó el vehículo a San Justo y se pudo observar el estado en el que quedó la camioneta incendiada.

Así quedó la camioneta incendiada que trasladó a las jóvenes asesinadas. Foto: Captura

Hasta el momento, hay cuatro personas detenidas por el caso, entre las que aparecen las que estaban limpiando la casa de Florencio Varela cuando llegó la policía.

El triple crimen fue transmitido por redes sociales

El ministro de Seguridad bonaerense, Javier Alonso, confirmó este jueves que las torturas previas a los asesinatos de Morena Verri (20 años), Brenda Del Castillo (20) y Lara Gutiérrez (15) fueron transmitidos en directo a través de la red social Tik Tok, en un grupo cerrado en el que había 45 personas conectadas.

En ese sentido, se conoció que el narco peruano autor de los homicidios afirmó: “Esto es lo que les pasa a los que me roban droga”.

Las tres jóvenes desaparecidas en La Matanza que fueron asesinadas en Florencio Varela. Foto: Redes sociales.

Las tres jóvenes fueron torturadas y luego asesinadas en Florencio Varela, a donde habían sido llevadas engañadas tras una propuesta de una fiesta sexual por la que les iban a pagar 300 dólares a cada una.

Por otro lado, el funcionario subrayó que uno de los objetivos principales es dar con el líder de la organización narco, de quien sospecharían que habría sido el autor intelectual. Asimismo, indicó que “es peruano, de unos 23 años aproximadamente, que está estableciéndose como líder de esta organización”.