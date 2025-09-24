Triple femicidio en Florencio Varela: los escalofriantes datos que revelaron las autopsias

Los informes detallaron cómo murieron Morena Verri, Brenda Loreley Del Castillo y Lara Morena Gutiérrez. Los cuerpos fueron hallados descuartizados.

Las tres jóvenes desaparecidas en La Matanza que fueron asesinadas en Florencio Varela. Foto: Redes sociales.

Las autopsias a los cuerpos de Morena Verri, Brenda Loreley Del Castillo y Lara Morena Gutiérrez, las tres jóvenes encontradas muertas en Florencio Varela, revelaron que los crímenes fueron cometidos en cadena.

Las necropsias sostienen que una de las víctimas sufrió una fractura y un hundimiento de cráneo, otra de ellas presentó un “corte transversal” en el abdomen (postmortem) y la tercera padeció golpes, puñaladas y se registró un intento de calcinar el cadáver.

A su vez, el análisis indicó que los tres cuerpos fueron hallados enterrados y que los homicidios se perpetraron el viernes, día en el que se las vio con vida por última vez en la estación de servicio YPF de avenida Crovara y Monseñor Bufano, partido de La Matanza.

Así subieron las jóvenes a la camioneta en La Matanza. Video: X.

Las autopsias señalaron que otra de las jóvenes de 20 años sufrió una luxación cervical, se observaron golpes en el rostro, a la vez que los pies y manos de los tres cuerpos estaban encintados al igual que el cuello y el rostro.

Los investigadores buscarán datos genéticos y rastros de terceros en los cuerpos.

Lara tiene 5 dedos cortados de la mano izquierda, la oreja izquierda cortada y tiene un corte en el cuello muy profundo, por lo que se sospecha fue torturada antes de ser asesinada.

Además, la menor de las tres damnificadas tiene quemaduras en la falange de los dedos y quemaduras en vida.

Tres jóvenes desaparecidas en La Matanza. Foto: Redes sociales

La data de muerte remarca que los femicidios se cometieron durante la madrugada del sábado a las 2:00.

Además, las víctimas llegaron a Varela a las 23.30 del viernes, mientras que el último contacto con sus padres fue el día del extravío a las 21.30.