Triple femicidio de Florencio Varela: extraditaron al quinto sospechoso tras ser detenido en Bolivia

Lázaro Víctor Sotacuro fue trasladado a La Quiaca antes de viajar a Buenos Aires para quedar a disposición de la Justicia.

Traslado a la Argentina de Lázaro Víctor Sotacuro, quinto sospecho de femicidios de Florencio Varela. Foto: NA

Lázaro Víctor Sotacuro, quinto implicado en el triple femicidio de Florencio Varela, fue trasladado a La Quiaca, luego será enviado al Sur de Jujuy para luego viajar a Buenos Aires para quedar a disposición de la Justicia.

“El procedimiento avanzó muy bien. Nosotros recibimos recién la alerta y la brigada de investigaciones, bajo la hipótesis de que este hombre intentaría llegar a Bolivia, comenzó a revisar los colectivos que llegan desde Buenos Aires”, explicó el ministro de Seguridad de Jujuy, Juan Manuel Pulleiro.

Sotacuro, de doble nacionalidad peruana y argentina, fue detectado en la terminal gracias a las cámaras de videovigilancia y al listado de pasajeros facilitado por una empresa de transporte.

El sospechoso logró cruzar a Bolivia por un paso ilegal, evadiendo los controles oficiales. “Claramente ha cruzado a unos 100 metros de la frontera formal, por un pequeño arroyo de un metro de ancho. Ese es un paso que usan tanto los vecinos para trabajar a ambos lados como el tráfico ilegal”, precisó Pulleiro.

El quinto detenido por el triple femicidio en Florencio Varela. Foto: Redes sociales

La cooperación con las autoridades bolivianas fue clave: “Les pasamos los datos del pedido de captura y, revisando hoteles de manera conjunta, ellos procedieron a la aprehensión, mientras nosotros lo identificamos con su DNI en la mano”.