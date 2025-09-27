Arrestaron en Bolivia a Lázaro Víctor Sotacuro: está acusado de ser el chófer que trasladó a las tres jóvenes asesinadas

El Ministerio de Seguridad informó acerca del quinto detenido del caso, mientras sigue la búsqueda de “Pequeño J” y su mano derecha.

El quinto detenido por el triple femicidio en Florencio Varela. Foto: Redes sociales

El viernes por la noche se dio la detención de Lázaro Víctor Sotacuro, el hombre apuntado por ser el chófer que trasladó a las tres jóvenes asesinadas en Florencio Varela. La información fue informada por el Ministerio de Seguridad, en un nuevo avance en el caso por el femicidio de Brenda Del Castillo, Morena Verdi y Lara Gutiérrez.

La detención tuvo lugar en Villazón, ciudad de Bolivia, que se ubica al límite con La Quiaca, Jujuy. El sospechoso es de nacionalidad boliviana pero contaba con DNI argentino.

El quinto detenido por el triple femicidio en Florencio Varela. Foto: Redes sociales

A través de un posteo en la red social X, la ministra Patricia Bullrich señaló que “con la colaboración del Ministerio de Seguridad de Jujuy, informamos la detención de Lázaro Víctor Sotacuro en Villazón, Bolivia. El detenido se encontraba prófugo por el crimen de Brenda, Morena y Lara. Será trasladado a dependencias de la DFI de la PFA”.

Según trascendió, Sotacuro era el chofer de la camioneta blanca en la que llevaron a las tres chicas desde La Matanza hasta Florencio Varela, donde finalmente fueron salvajemente asesinadas y sus cuerpos enterrados en una vivienda de esa localidad del sur bonaerense.

En consecuencia, Sotacuro se convirtió en el quinto detenido del caso, tras los arrestos de Miguel Ángel Villanueva Silva (25 años), María Celeste González Guerrero (28), Daniela Iara Ibarra (19) y Maximiliano Andrés Parra (18), alojados en el penal de Melchor Romero, en las inmediaciones de La Plata.

Pedido de captura internacional contra la mano derecha de “Pequeño J”

En tanto, Interpol emitió un pedido de captura internacional contra Matías Agustín Ozorio, la mano derecha de “Pequeño J”, el líder narco peruano, quien habría sido el ideólogo de los crímenes de las tres adolescentes, consumados en la madrugada del sábado pasado.

El encartado es argentino, tiene 23 años, nació el 11 de septiembre de 1997 y posee domicilio en el barrio porteño de Parque Patricios.

Alerta roja de Interpol contra Matías Ozorio. Foto: Interpol

Las autoridades sospechan que el implicado es cómplice de Julio Valverde, el hombre de nacionalidad peruana apodado “Pequeño J”.

El fiscal Adrián Arribas le endilga a Ozorio la coautoría del delito de “homicidio agravado por cometerse con el concurso premeditado de dos o más personas, con ensañamiento, con alevosía y por mediar violencia de género reiterado en tres hechos, en concurso real entre sí”.

“Se dan garantías de que se solicitará la extradición al ser detenida la persona, de conformidad con la legislación nacional aplicable y con los tratados bilaterales y multilaterales pertinentes”, remarcó Interpol.

Cambios en la causa: hay una nueva fiscal

Asimismo, la investigación sumó una cuarta fiscal en carácter de colaboradora especial. Se trata de Lorena Pecorelli, quien participará en el caso junto a Adrián Arribas, Diego Rulli y Claudio Fornaro.

Las tres jóvenes desaparecidas en La Matanza que fueron asesinadas en Florencio Varela. Foto: Redes sociales.

“En base a ello, luego de recibida la causa y de acuerdo a las constancias que obran en la pesquisa, se llevaron adelante nuevas medidas de prueba, como así también se realizaron diversos requerimientos al Sr. Juez Garante interviniente”, agrega el escrito al que accedió este medio.

Los funcionarios judiciales mantuvieron una reunión con los padres, madres y familiares de las damnificadas junto a personal del Centro de Asistencia a la Víctima de este Ministerio Público y a personal de Asistencia a la Víctima del Ministerio de Justicia de la provincia de Buenos Aires y del Ministerio de Seguridad bonaerense.

“Se escuchó a los familiares, se evacuaron las inquietudes planteadas y el Fiscal adelantó los lineamientos de la causa”, concluye el comunicado.