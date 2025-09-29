Triple crimen en Florencio Varela: detuvieron a la sobrina de Víctor Sotacuro, dueño del auto de apoyo

La mujer había asegurado que no conocía a las víctimas y que su tío era una buena persona.

Florencia, la sobrina de Lázaro Víctor Sotacuro. Foto: NA

Florencia Ibáñez, la sobrina de Lázaro Víctor Sotacuro, el hombre de nacionalidad boliviana acusado de manejar la camioneta blanca en la que llevaron a Morena Verdi (20), Brenda Del Castillo (20) y Lara Gutiérrez (15) desde La Matanza hasta Florencio Varela, quedó detenida este lunes.

Efectivos de la DDI La Matanza y Policía de la Ciudad concurrieron al canal A24, donde Ibáñez ofrecía una entrevista junto a su abogado Guillermo Endi. El defensor dialogó con la prensa y afirmó que su asistida es “inocente”, a la vez que denunció “amenazas” contra su representada.

Traslado a la Argentina de Lázaro Víctor Sotacuro, quinto sospecho de femicidios de Florencio Varela. Foto: NA

Apenas unas horas antes, Florencia se había defendido de las acusaciones que la muestran en la camioneta blanca que habría servido de apoyo para los asesinos de las tres jóvenes.

“El auto es de mi tío Victor, pero lo usamos los dos. Yo estaba con un amigo cuando me dijo que tenía que ir a buscar a un pasajero hasta Florencio Varela y fuimos juntos“, explicó la sobrina de Sotacuro, en una nota con TN.

La mujer contó que, junto al sospechoso y al amigo que ambos tenían en común, fueron a un kiosco ubicado a cinco cuadras de la casa donde fueron asesinadas las tres víctimas para “hacer tiempo”.

Víctor Sotacuro, el quinto detenido por el triple femicidio en Florencio Varela Foto: Redes sociales

Fue entonces que Sotacuro le advirtió que el pasajero que debía levantar iba a tardar tres horas en llegar. “Ahí le pedí que nos llevé. Nos dejó a las 12.48 con mi acompañante en Bajo Flores y se fue”, detalló.

La sobrina de Víctor Sotacuro asegura que “no conocía a las víctimas”

Florencia remarcó que nunca estuvo en la casa donde se cometió el triple crimen, dijo que “no conocía a las víctimas” y aseguró que tiene elementos para demostrarlo ante la Justicia.

“Voy a dar mi celular, el auto, también hay cámaras. Voy a hablar con la fiscal para que vea que no tengo nada que ver”, señaló la sobrina del quinto detenido en la causa. En esa misma línea, aseguró: “Hay cámaras en todos lados, a la hora que estoy volviendo del peaje también. Voy a dar mi celular para que vean la ruta que hice”.

Con respecto a las acusaciones que pesan sobre Sotacuro, respondió: “Victor es mi tío, está detenido porque dicen muchas cosas de él y de mi tía. Él se asustó y se fue. No conocemos a nadie vinculado con el narcotráfico".

En ese mismo sentido, agregó: “Él es remisero, es muy buena persona para mí. A mi tía ya la amenazaron, y yo ahora me estoy exponiendo mucho, pero porque quiero que dejen de decir pavadas”.