Nuevo giro en el triple crimen de Florencio Varela: la mamá de Morena Verdi no cree que “Pequeño J” sea el autor

La mujer denunció un desvío en la investigación y acusó a la policía de encubrir narcos.

Sabrina, madre de Morena. Foto: NA

Aunque el triple crimen narco acabó con las vidas de Morena Verdi (20), Brenda del Castillo (20) y Lara Gutiérrez (15); los familiares de las víctimas no se callan nada y no pararán hasta encontrar al culpable del femicidio.

En este sentido, Sabrina, madre de Morena, denunció haber sido agredida al finalizar la reciente marcha de protesta y expresó su profunda frustración con la Justicia y las fuerzas de seguridad, a las que acusó de negligencia y de intentar desviar la investigación. Cree que “Pequeño J” no fue el autor del asesinato en Florencio Varela.

Marcha en Buenos Aires por el triple femicidio en Florencio Varela.

"No creo [que sea el autor intelectual]. Pregúntenle a mi hermano, a mi cuñada, a Damián... En serio, gente, le ven la cara a este muchacho, no es capaz ni de negociarme un cajón de naranja," ironizó Sabrina, expresando que le parecía una farsa, en diálogo con Radio Rivadavia.

El crimen, marcado por la tortura y el corte de dedos a las jóvenes, sigue siendo interpretado por la investigación como un “mensaje” del narcotráfico hacia otros vendedores en la Provincia de Buenos Aires. Sabrina concluyó su testimonio afirmando que, a pesar de las amenazas, no piensa callar: “Todo el mundo me dice, ‘No tenes miedo.’ ¿Qué miedo voy a tener?”.

Dolor en Argentina por el triple crimen en Florencio Varela. Foto: Reuters

Además, reveló que las tres familias cuentan con el apoyo legal de los letrados Fernando Burlando y su socio, quienes asumieron la defensa de las familias de manera gratuita.

Sabrina también manifestó que, a pesar del amplio apoyo social, “a mí todavía nadie me llamó” desde la Justicia para informarles sobre el avance del caso.

Conflicto en la manifestación por el triple crimen en Florencio Varela

La madre de Morena relató un incidente ocurrido tras la manifestación, donde fue agredida físicamente, sufriendo golpes que la obligaron a realizarse estudios médicos. La reacción de la Policía Federal ante el suceso generó su indignación: "Qué casualidad que a nosotros nos agredan (...) las fuerzas son un asco“.

El detonante de la agresión, según su relato, fue el comentario despectivo de un individuo sobre una de las jóvenes. "Vos no podés venir a decir que eso le pasó por p*“, aseveró, repudiando la falta de respeto hacia las víctimas.

Marcha en Buenos Aires por el triple femicidio en Florencio Varela. Foto: REUTERS

Un punto central de la denuncia de Sabrina fue el rechazo categórico a la hipótesis de que las víctimas o sus familias estuvieran vinculadas a actividades ilícitas. La mujer exigió que las autoridades dejen de “suponer” y se concentren en los verdaderos focos delictivos.

Además, la familia planeó realizar una “sentada familiar” en la rotonda de La Tablada en la tarde de este domingo para demostrar públicamente la honorabilidad de las víctimas y su entorno.