Caso del fentanilo contaminado: García Furfaro y resto de acusados apelarán el procesamiento

La defensa del dueño de HLB Pharma y Laboratorios Ramallo expresó que “hay una serie de categorías, como la del dolo eventual que están mal aplicadas al caso y en términos probatorios”.

Ariel García Furfaro. Foto: NA/redes

Ariel García Furfaro es el principal procesado por la causa del fentanilo contaminado, junto con otras 13 personas. Los abogados de los implicados apelarán el fallo del juez federal de La Plata, Ernesto Kreplak, tal como se esperaba.

El juez menciona en su fallo el vínculo de HLB Pharma y Laboratorios Ramallo con la muerte de 20 pacientes, aunque el dictamen menciona un total de 124 casos bajo investigación. Los motivos de sus fallecimientos tendrían que ver con el lote de fentanilo contaminado que fue fabricado en diciembre de 2024.

Procesaron con prisión preventiva a Ariel García Furfaro. Foto: NA

Cabe recordar que Furfaro fue embargado por un billón de pesos, además de que recibió la prisión preventiva. Según Gastón Marano, abogado defensor, existen errores en el fallo que podrían revertirse.

Marano está al frente de la defensa de Furfaro y Diego García, su hermano, además de Javier Martín Tchukrán.

Causa del fentanilo contaminado. Foto: NA.

En declaraciones publicadas por Infobae, el abogado indicó que “hay una serie de categorías, como la del dolo eventual que están mal aplicadas al caso y en términos probatorios”.

Además, reclama por el apartamiento de los informes del Cuerpo Médico Forense, donde se mencionaba la inexistencia de una relación directa entre las muertes y el fentanilo. Marano sumó que también se negó “la producción de ciertos elementos de prueba que eran fundamentales y eso impidió realizar una defensa amplia”.

Ariel Garcia Furfaro, dueño de HLB Pharma Foto: Gentileza Guillermo Rodríguez Adami.

Actualmente, se encuentran detenidas siete personas, bajo prisión preventiva: Ariel García Furfaro, Diego García, Nilda Furfaro, Javier Tchukrán, Carolina Ansaldi y José Antonio Maiorano.

El resto de los procesados, que esperan novedades de la causa desde sus hogares, son: Damián García, Adriana Iúdica, Wilson Pons, María Victoria García, Edgardo Sclafani, Eduardo Darchuk, Dayana Astudillo y Rocío del Cielo Garay.