Merlo: detuvieron a dos motochorros que intentaron cometer una entradera

En un operativo de prevención del delito, efectivos del Comando de Patrullas Merlo detuvieron a dos jóvenes en la cercanía de una casa del barrio Pompeya.
miércoles, 1 de octubre de 2025, 19:47
Efectivos del Comando de Patrullas de Merlo detuvieron a dos motochorros acusados de intentar cometer una entradera en una casa vivienda del barrio Pompeya, en el cruce de las calles Dean Funes y César Garat.

Los sospechosos, identificados como Joaquín Ignacio Catán (18) e Iván Javier Dorrego (21), interceptaron a una pareja que ingresaba a su domicilio con la intención de obligarlos a entrar bajo amenazas con armas de fuego.

Las víctimas lograron resistir el ataque y resultaron ilesas.

Los delincuentes se movilizaban en una moto Corven Energy 110 sin patente visible.

Gracias a un rápido rastrillaje y al seguimiento realizado mediante el sistema de cámaras del municipio, los uniformados lograron localizarlos y proceder a su detención.

Durante el procedimiento se secuestraron un revólver Taurus calibre .3157 Magnum con tres municiones en poder de Catán, y una pistola Bersa calibre .22 también con tres municiones que llevaba Dorrego.