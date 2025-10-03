Triple crimen en Florencio Varela: el objeto hallado en la camioneta incendiada que podría ser clave para la investigación

El elemento también se encontraba en el cuerpo de Lara. Cómo continúa el caso.

Marcha en Buenos Aires por el triple femicidio en Florencio Varela.

La investigación del triple crimen en Florencio Varela sumó un nuevo elemento: se encontraron restos de una botella verde dentro del vehículo en el que viajaban Brenda, Lara y Morena antes de ser asesinadas, los mismos coinciden con las partes del objeto encontrado en el cuerpo de una de las víctimas.

Durante la autopista, los médicos forenses pudieron constatar que en el cuerpo de Lara habían identificado rastros de vidrio verde en su cuello. En diálogo con Mujeres Argentinas, Mercedes Ninci remarcó: “Y fijate que acá está: se ve la parte inferior de la botella verde, que estaba en el auto e intentó ser quemada”.

Las tres jóvenes desaparecidas en La Matanza que fueron asesinadas en Florencio Varela. Foto: Redes sociales.

“Sabemos que las chicas iban atrás por las imágenes que subió Lara poco antes de morir. Pero aún no conocemos el paradero del conductor y la persona que iba en el asiento del acompañante”, resaltó la periodista.

Cabe recordar que la autopsia de Lara pudo determinar que la causa de su muerte fue una pérdida masiva de sangre, provocada por varias puñaladas durante el ataque. Por otro lado, la Morgue Judicial del Instituto de Investigación Criminal y de Ciencias Forenses Conurbano Sur, en Temperley, indicó que la joven recibió tres puñaladas, además de otras heridas cortantes. La lesión que resultó fatal fue la que seccionó la arteria carótida primitiva derecha, provocando una hemorragia irreversible.

Mercedes Ninci da detalles del triple crimen: habrían encontrado restos de botellas de vidrio en el auto quemado. Fuente: El Trece

Según indicaron los peritos, la adolescente se encontraba en un estado avanzado de descomposición y tenía una mordaza de cinta plástica en la boca, otra en el cuello y en las rodillas, cordones atados en los tobillos y fragmentos de vidrio en su cuerpo.

Triple femicidio en Florencio Varela: quiénes son los nueve detenidos por el crimen narco

La investigación por el brutal asesinato de Morena Verdi (20), Brenda Del Castillo (20) y Lara Gutiérrez (15) en Florencio Varela dio un giro clave con la captura en Perú del presunto autor intelectual del hecho: Tony Janzen Valverde Victoriano, alias “Pequeño J”.

Horas antes, fue detenido su principal colaborador, Matías Agustín Ozorio. Ambas detenciones se realizaron en Lima en un operativo conjunto entre la Policía Bonaerense y la Policía Nacional del Perú. Con estas capturas, ya son nueve los detenidos por su presunta participación en el crimen que estremece al país por su violencia y vínculos con el narcotráfico.

"Pequeño J", líder narco acusado por el triple femicidio en Florencio Varela. Foto: Captura de pantalla

Tony Janzen Valverde Victoriano, de apenas 20 años, es un narco peruano con un historial familiar ligado al crimen organizado en su país. Según los investigadores, fue quien planificó la ejecución de las tres jóvenes, posiblemente como parte de un ajuste de cuentas dentro del negocio de las drogas. Su extradición a la Argentina está en curso.