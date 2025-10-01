Detuvieron a “Pequeño J” en Perú: qué dijo sobre el triple femicidio en Florencio Varela

Tony Janzen Valverde Victoriano, apuntado como el líder narco detrás del asesinato de las tres jóvenes, habló brevemente con la prensa en su traslado tras ser arrestado.

Detuvieron a "Pequeño J" en Perú. Foto: X Patricia Bullrich

Tras largos días de búsqueda, finalmente cayó “Pequeño J” en Perú. Tony Janzen Valverde Victoriano fue detenido, bajo la acusación de ser el autor intelectual del triple femicidio en Florencio Varela. Tras ser capturado, el joven de 20 años habló brevemente con la prensa.

La Policía Nacional del Perú (PNP) detuvo al líder narco en Pucusuna, en la parte trasera de un camión. Cuando llegó a la Dirección Antidrogas de la PNP, “Pequeño J” habló con la prensa que estaba allí esperando por su declaración.

Así fue la detención de "Pequeño J" en Perú. Video: x ViaSzeta.

“Me están echando la culpa nada más, no matamos a nadie”, respondió ante la consulta del motivo detrás del asesinato de Morena Verdi (20), Brenda Del Castillo (20) y Lara Gutiérrez (15). Además, sobre la pregunta acerca de un mensaje para su familia, dejó en claro: “Tienen que encontrar al culpable porque yo no tengo nada que ver”.

Las declaraciones de "Pequeño J" a la prensa en Perú. Video: NA.

Cabe mencionar que también se logró la detención de Matías Agustín Ozorio, su mano derecha, también en Perú. Los operativos fueron llevados a cabo por la DDI La Matanza de la Policía Bonaerense y la fuerza de Perú, tras una investigación que incluyó tareas de inteligencia y monitoreo de los buscados a través de sus teléfonos celulares.

Cómo fue el escape de “Pequeño J” de Argentina y cómo se logró su detención

Según pudo averiguar la Agencia Noticias Argentinas, “Pequeño J” emprendió la huida días atrás pero no dejó de comunicarse con allegados a su grupo delictivo y de hecho este martes a las 22:00 tenía que encontrarse con Ozorio en una plaza de Lima cercana a la estación Los Olivos.

Desde el momento en que se fugó, el entrecruzamiento de antenas lo daba escapando por el interior del país hasta que se le perdió al rastro, aunque los efectivos de la DDI La Matanza sabían que se iba a ir a Perú.

Detención de Pequeño J Foto: NA

Ante esa situación, los detectives de la fuerza bonaerense se comunicaron con sus pares de la Policía de Perú, pero estos no tenían el rastro del teléfono celular, por lo que confirmaron que en esos momentos Valverde Victoriano se encontraba en Bolivia.

Este martes a las 10:00 fue detenido Ozorio en Lima, gracias al accionar de la Policía de Perú y la DDI La Matanza, que entregó todos los datos, aunque evitaron dar a conocer la noticia a los medios nacionales para que no se enterara “Pequeño J”, quien horas después tenía que reunirse con su mano derecha.

"Pequeño J", presunto autor intelectual del triple femicidio de Florencio Varela. Foto: NA

“Si Valverde Victoriano se enteraba de la detención de Ozorio iba a escapar. La Policía peruana tomó el celular de Ozorio y se comunicaba con ´Pequeño J´ haciéndose pasar por su mano derecha para ver por dónde venía circulando. Valverde Victorino nunca sospechó que en lugar de hablar con su ladero lo hacía con la Policía”, remarcó la fuente.

El líder narco se trasladaba en ese camión por la Pananericana Sur en Pucusana, pero un paro de pescadores obligó al rodado a bajar la velocidad y quedar medio trabado en la autovía.

Los investigadores tienen trazado todo el recorrido que hizo Valverde Victoriano en su escape hacia Perú, incluyendo las zonas cordilleranas que atravesó para pasar a Bolivia y luego a su país de origen.