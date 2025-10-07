Femicidio de Daiana Mendieta: la autopsia confirmó que la mataron de un disparo

Su cuerpo fue encontrado en una zona rural. Por el caso hay un sospechoso de 55 años detenido.

Daiana Magalí Mendieta, la joven que apareció muerta en Entre Ríos Foto: @daianamendieta_

Daiana Magalí Mendieta, la joven de 22 años que fue hallada muerta este martes dentro de un aljibe en una zona rural de Entre Ríos, fue asesinada de un disparo de arma de fuego. Así lo confirman los resultados preliminares de la autopsia que dio a conocer la fiscal a cargo de la causa, Emilce Reynoso.

La desaparición de Daiana

Mendieta estaba desaparecida desde el viernes 3 de octubre y su cuerpo fue hallado este martes por la mañana dentro de un aljibe a 10 metros de profundidad en Gobernador Mansilla, departamento Tala.

Encuentran muerta a Daiana Magalí Mendieta Foto: NA

“Las cámaras de seguridad públicas y privadas resultaron clave para reconstruir el recorrido de Daiana”, detallaron fuentes del caso.

Asimismo, se indicó que los investigadores “aguardan las pericias de los dispositivos secuestrados para avanzar en la causa”.

Crimen de Daiana Magalí Mendieta, la joven que apareció muerta en Entre Ríos Foto: Policía de Entre Ríos

El viernes Mendieta salió de su casa y nunca más se supo de ella. Sus padres, al no poder contactarla, realizaron la denuncia 24 horas después y desde aquel momento se dio inicio a una exhaustiva investigación.

En las primeras horas del domingo, según describen diversos medios locales, se logró encontrar el vehículo abandonado y con las llaves puestas.

Además, por las primeras testimoniales, se ordenó un allanamiento de urgencia donde se incautaron tres celulares y una camioneta Toyota Hilux. A su vez, un hombre fue detenido luego de agredir a los efectivos policiales.

En los operativos trabajaron cadetes de la Escuela de Policía, la División Canes, efectivos de diferentes áreas de la fuerza, Bomberos y otros colaboradores, sumado a que se utilizan drones para inspeccionar el área.