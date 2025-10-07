Viral: una cajera de supermercado agarró de los pelos a una mujer y le pegó con un palo cuando intentó robarle mercadería

Sucedió en Mar del Plata y un hombre grabó la secuencia que se viralizó en TikTok. ¿Cuánto había querido robar la mujer?

El momento en el que la cajera agarra de los pelos a la mujer y la golpea con un palo. Foto: Captura de video.

Un hecho de violencia tuvo lugar en Mar del Plata cuando una cajera de un supermercado atacó a una mujer que quiso robarle. La empleada del comercio la agarró de los pelos y la golpeó con un palo.

La secuencia fue viralizada en redes sociales a partir de los videos de seguridad que captaron el momento y también testigos que grabaron el momento.

El paso a paso de la agresión de la cajera a una mujer que intentó robar en el supermercado

El supermercado en cuestión en la ciudad de Mar del Plata es de origen chino. La cajera estalló de furia al percatarse que una clienta había escondido varios productos entre sus prendas de vestir para evitar pagar por ellos.

Una cajera de supermercado golpeó a una clienta que intentó robarle mercadería. Video: TikTok/@elrey10yo

Al llegar a la caja, al momento de efectuar el pago, la cajera la increpó y la agarró de los pelos y hasta llegó a pegarle con un palo para que no pudiese llevar a cabo el hurto.

El episodio quedó registrado no solo por las cámaras de seguridad del local, sino también por un hombre que grabó la agresión y compartió la secuencia a través de TikTok en su cuenta personal que pronto se viralizó.

Ese mismo usuario también grabó el carrito de supermercado de la clienta y explicó cómo ella y su cómplice habían escondido productos debajo de sus polleras largas.

El comercio en cuestión está ubicado en la calle Alvarado al 5800 en el Barrio Centenario de La Feliz.

¿Cuánto habían querido robar las mujeres del supermercado chino?

El detalle que ofreció el usuario @elrey10yo, quien compartió videos y fotos de la insólita secuencia, es que las mujeres habían escondido para no pagar entre sus polleras, alimentos y productos de limpieza por un total de $143.300.

El video viralizado superó las 450 mil visualizaciones, además de cientos de comentarios. En algunos de ellos se podían leer frases que repudiaron el accionar de la cajera, que decidió actuar antes de esperar a las autoridades.

El "arrepentimiento" del usuario de TikTok por haber compartido el video. Foto: TikTok/@elrey10yo

Incluso, el propio usuario reflexionó ante su “creación” al compartir los videos: “La verdad me asombro del morbo de la sociedad. Si bien fui el autor del video, tengo que pedir disculpas por no haber hecho nada ante semejante locura”, comentó.