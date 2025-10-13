Del doble femicidio al misterio: continúa la búsqueda del chofer que trasladó a Laurta y cuyo auto apareció incendiado

Se presume que la última persona que lo vio fue el propio Laurta, por lo que se llevan a cabo tareas de rastrillaje para determinar su paradero.

El remisero Martín Sebastián Palacios que está desaparecido desde el 7 de octubre. Foto: Redes sociales

Continúa la búsqueda de Martín Sebastián Palacios, el remisero de 49 años que trasladó a Pablo Laurta, acusado de un doble femicidio y secuestro en la provincia de Córdoba.

Laurta enfrenta cargos por el asesinato de su ex pareja y su ex suegra, además del secuestro de su hijo. Ahora, también se investiga su posible vinculación con la desaparición del chofer, cuyo auto apareció incendiado.

Pablo Laurta fue detenido en Gualeguaychú por estar acusado de asesinar a la madre y a la abuela del niño en Córdoba. Foto: NA

Rastrillajes para repasar el recorrido que hizo Laurta con el remisero

Las autoridades provinciales intentan determinar qué fue lo que pasó con el remisero y para ello llevan a cabo rastrillajes en el recorrido que hizo el auto Toyota Corolla que supuestamente era manejado por él, aunque se sospecha que en un tramo del camino ya habría sido manejado por Laurta.

Mientras tanto, Palacios continúa desaparecido desde el pasado 7 de octubre. Las cámaras de seguridad filmaron que el auto en cuestión hizo el siguiente recorrido: Ruta Provincial N° 22, autovía Nacional 14, caminos vecinales de Estancia Grande, Puerto Yeruá, General Campos, Ruta Nacional N° 18, San Salvador, Villaguay y luego Córdoba.

Familiares de Palacios hicieron la denuncia por su desaparición el pasado martes 7 de octubre, luego de que el propio remisero avisó que se iba a Entre Ríos para hacer un viaje como chofer privado.

Tras ese aviso, nadie de su familia supo nada más de él y se presume que la última persona en verlo con vida fuera Laurta.

Laurta junto a su hijo secuestrado. Foto: Redes sociales

Todo dio un giro cuando se conoció el doble femicidio de Luna Giardina y Mariel Zamudio en la provincia de Córdoba, junto con el secuestro del niño P. Inmediatamente se activó una Alerta Sofía, y tanto el menor como Laurta fueron localizados en Gualeguaychú, cuando el adulto intentaba cruzar con él hacia Uruguay.

Ahora, al establecerse que Laurta había contratado a Palacios semanas atrás para un viaje privado, se intensificaron los rastrillajes en la zona de General Campos, donde una antena de telefonía registró por última vez la señal del celular del remisero.