Hallaron restos humanos en Entre Ríos y presumen que se trata del remisero asesinado por Pablo Laurta

Un vecino alertó sobre el descubrimiento en un camino rural. La Justicia cree que los restos podrían pertenecer a Martín Palacio.

Martín Sebastián Palacios (derecha), el chofer que trasladó a Pablo Laurta (izquierda) Foto: La semana Entre Dos Ríos

La Policía de Entre Rios fue alertada por el hallazgo de restos óseos encontrados en un camino rural cercano a Rosario del Tala, e investigan si pertenecen a Martín Sebastián Palacio, el remisero asesinado y descuartizado, presuntamente por Pablo Laurta, acusado además de un doble femicidio en Córdoba.

El aviso fue dado por un vecino que encontró un cráneo y huesos camino rural sobre la Ruta Provincial 15, en dirección a Sauce Norte y, según confirmó el Jefe del Departamento de Tala, Pedro Silva, “en principio, los restos guardan similitud con restos humanos. Se halló un cráneo incompleto, un maxilar con dentadura y huesos compatibles con un antebrazo y una mano”.

El chofer Martín Palacios. Foto: Redes sociales

Junto a los huesos se encontró una bolsa negra de plástico, lo que refuerza la hipótesis de que los restos podrían pertenecer a la misma víctima cuyo torso fue hallado hace dos semanas en Colonia Yeruá, cerca de Concordia.

Los restos fueron levantados por la Policía Científica, en presencia con un médico forense y luego, los trasladaron al Departamento de Medicina Forense de Paraná, donde realizarán los peritajes necesarios para confirmar si corresponden o no a un ser humano y determinar su identidad mediante una prueba de ADN.

En este mismo sentido, el comisario Silva informó que en la zona no hay reportes recientes de personas desaparecidas, por lo que “todos los indicios apuntan a que podría tratarse del chofer Martín Palacio”. No obstante, la confirmación oficial dependerá de los análisis periciales.

Pablo Laurta. Foto: Facebook

La condena de Laurta por el homicidio del remisero

Pablo Laurta fue imputado el día de ayer con prisión preventiva en la provincia de Entre Ríos por el delito de homicidio criminis causa en el caso del remisero Martín Sebastián Palacio.

Durante su estadía en la Unidad Penal N°9 en Entre Ríos, se lo pudo ver al creador de “Varones Unidos” alojado en una celda recién construida que contaba con una cama y, en otro lugar contiguo, el baño con un inodoro, una ducha y un lavatorio.

Se pudo saber que el operativo que lo trasladó a la provincia de Córdoba fue organizado y llevado a cabo de manera conjunta con patrulleros de la Jefatura Departamental de Gualeguaychú, la División Homicidios, el Grupo Especial ETER y efectivos de la Policía de Córdoba.