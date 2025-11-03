Doble femicidio de Córdoba: dictaron la prisión preventiva para Pablo Laurta

El hombre está acusado de asesinar a ex mujer Luna Giardina y su ex suegra Mariel Zamudio.

Laurta fue detenido en Gualeguaychú cuando intentaba escapar a Uruguay. Foto: Policía de Entre Ríos

La Justicia de Córdoba dictó la prisión preventiva para Pablo Laurta, acusado del doble femicidio cometido en perjuicio de su ex mujer Luna Giardina y su ex suegra Mariel Zamudio.

La Fiscalía de Instrucción de Violencia de Género y Familiar de Segundo Turno, a cargo de Gerardo Reyes, dispuso que Laurta siga preso en la cárcel de Cruz del Eje.

Pablo Laurta arrestado. Foto: NA/Ministerio de Seguridad y Servicio Penitenciario de Córdoba

Reyes considera al acusado como supuesto autor de los delitos de homicidio calificado por alevosía y violencia de género y violación de domicilio en perjuicio de Giardina y Zamudio.

Sigue la investigación por el remisero

Días atrás, la Policía de Entre Ríos fue alertada por el hallazgo de restos óseos encontrados en un camino rural cercano a Rosario del Tala, e investigan si pertenecen a Martín Sebastián Palacio, el remisero asesinado y descuartizado presuntamente por Pablo Laurta.

El aviso fue dado por un vecino que encontró un cráneo y huesos camino rural sobre la Ruta Provincial 15, en dirección a Sauce Norte y, según confirmó el Jefe del Departamento de Tala, Pedro Silva, “en principio, los restos guardan similitud con restos humanos. Se halló un cráneo incompleto, un maxilar con dentadura y huesos compatibles con un antebrazo y una mano”.

El chofer Martín Palacios. Foto: Redes sociales

Junto a los huesos se encontró una bolsa negra de plástico, lo que refuerza la hipótesis de que los restos podrían pertenecer a la misma víctima cuyo torso fue hallado hace dos semanas en Colonia Yeruá, cerca de Concordia.

Los restos fueron levantados por la Policía Científica, en presencia con un médico forense y luego, los trasladaron al Departamento de Medicina Forense de Paraná, donde realizarán los peritajes necesarios para confirmar si corresponden o no a un ser humano y determinar su identidad mediante una prueba de ADN.