Pablo Laurta, acusado de doble femicidio y secuestro de su hijo, entrenó 10 días con un kayak para entrar por el río a Argentina

El presunto autor de los asesinatos de su expareja y exsuegra en Córdoba se preparó especialmente para remar desde Salto, en Uruguay, hasta Entre Ríos.

Laurta fue detenido en Gualeguaychú cuando intentaba escapar a Uruguay. Foto: Policía de Entre Ríos

A medida que avanzan los días se conocen más detalles del macabro femicidio de Luna Giardina y Mariel Zamudio. En esta ocasión, se conoció que Pablo Laurta, presunto autor del crimen, realizó un entrenamiento intensivo de 10 días para poder cruzar el río Uruguay en kayak, y así ingresar a la Argentina sin dejar rastros justo antes de los asesinatos.

Según explicó Néstor Roncaglia, ministro de Seguridad de Entre Ríos, el sospechoso se preparó en la localidad de Salto, Uruguay, con el objetivo de perfeccionar su técnica de remo y asegurarse de que el cruce fuera exitoso y sin ser detectado por las autoridades.

Pablo Laurta fue detenido en Gualeguaychú por estar acusado de asesinar a la madre y a la abuela del niño en Córdoba. Foto: NA

El presunto doble femicida eligió este método para evadir los controles fronterizos y no dejar ningún tipo de registro de su ingreso al país. El cruce se realizó desde Salto hacia la provincia de Entre Ríos, aprovechando la extensión y las características del río para pasar desapercibido. Para pasar de un país al otro hay menos de mil metros entre cada orilla y ningún control migratorio. Pescadores dijeron haberlo visto en la zona.

El ministro remarcó que el acusado planificó cada detalle de su fuga y que el entrenamiento previo fue clave para concretar el cruce. Las autoridades de Entre Ríos trabajan en conjunto con fuerzas federales y organismos uruguayos para reconstruir el recorrido de Laurta y determinar si contó con ayuda para concretar su plan.

El plan de Pablo Laurta era regresar a Uruguay de la misma forma, pero con su hijo de 5 años. Lo detuvieron el domingo en Gualeguaychú.

Pablo Laurta, sospechoso del asesinato del remisero Martín Sebastián Palacio

Pablo Rodríguez Laurta está detenido por el doble femicidio de su ex pareja y su ex suegra en Córdoba, y es sospechoso del homicidio del remisero Martín Sebastián Palacio, de quien se cree en “un 99%” que es el cuerpo encontrado este lunes en la zona de Puerto Yeruá, Entre Ríos.

Los detalles detrás de tres escandalosas muertes

El sábado 4 de octubre, Laurta dejó su auto en Uruguay y llegó a Puerto Yeruá, un pueblo de unos 2.000 habitantes. Allí alquiló una cabaña y escondió el kayak que lo llevó hasta allí en un monte. Luego viajó a Concordia, donde se alojó tres días en un hotel con nombre falso y contactó a Palacio para que lo llevara a Rafaela, Santa Fe, el martes 7 de octubre. Según Sonia Gómez, abogada de la familia de la víctima, ambos se conocían desde la pandemia e hicieron dos viajes juntos.

El auto quemado de Martín Sebastián Palacios. Foto: Redes sociales

Cámaras y antenas telefónicas registraron que, antes de llegar a Federal, el Toyota Corolla de Palacio se desvió por caminos internos. Se cree que Laurta ya había asesinado al remisero y buscaba un lugar para descartar el cuerpo. Entre la madrugada y la tarde del miércoles 8, recorrió 280 kilómetros de manera errática, esquivando controles, lo que le demoró 13 horas.

El jueves, el Corolla de la víctima fue hallado quemado en Córdoba. El sábado 11, Laurta habría asesinado a Luna Micaela Giardina (26) y Zoraida Mariel Zamudio (54) en su casa en Villa Serrana, Córdoba. Fue detenido el domingo en Gualeguaychú, mientras desayunaba en un hotel junto a su hijo, que tiene autismo y cumplía seis años.

Según el fiscal Roncaglia, Laurta habría matado a Palacio para evitar que fuera testigo del doble femicidio. La pistola Bersa calibre .380 hallada en su habitación, a nombre de Laurta, sería el arma utilizada en los crímenes.