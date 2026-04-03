Silvina Rosa Drago Foto: El Litoral

La ciudad de Santa Fe atraviesa horas de profundo impacto tras conocerse un crimen que sacudió tanto al mundo científico como a la comunidad en general. Una reconocida investigadora del CONICET fue hallada asesinada a balazos dentro de su vivienda, en lo que las autoridades investigan como un femicidio seguido de suicidio. El brutal episodio ocurrió en el barrio Candioti Norte y fue descubierto por un familiar que, ante la falta de respuestas, decidió acercarse al domicilio.

La víctima fue identificada como Silvina Rosa Drago, de 56 años, bioquímica con una extensa y destacada trayectoria académica. Su cuerpo fue encontrado en su habitación con ocho impactos de bala, lo que da cuenta de la extrema violencia del ataque. En el baño de la casa, los investigadores hallaron sin vida a su pareja, Héctor Riego, de 63 años, con un arma de fuego en la mano.

Un hallazgo que estremeció a una familia y a toda la ciudad

El hecho salió a la luz luego de que los familiares de Drago notaran que no respondía llamadas ni mensajes desde la noche anterior. Además, la mujer no cumplió con una visita habitual a su madre, lo que encendió la alarma. Al llegar al inmueble ubicado en la intersección de Necochea y Domingo Silva, un cuñado ingresó tras no obtener respuesta y se encontró con una escena devastadora.

Dentro de la vivienda había signos claros de un ataque armado. Además de los cuerpos de la pareja, una de las mascotas de la familia yacía muerta por un disparo, mientras que otra perra logró sobrevivir.

El lugar del asesinato Foto: El Litoral

Qué se sabe hasta ahora de la investigación

Las primeras pericias indican que el crimen se habría producido entre la noche del miércoles y la madrugada del jueves. La fiscalía que interviene, perteneciente a la Unidad Especial de Homicidios del Ministerio Público de la Acusación, trabaja para reconstruir la secuencia de los hechos y confirmar las circunstancias del ataque.

Si bien la principal hipótesis es un femicidio seguido de suicidio, la Justicia continúa analizando pruebas balísticas, forenses y testimoniales. Las autopsias serán claves para establecer horarios y detalles precisos.

Quién era la investigadora asesinada

Silvina Rosa Drago era una figura muy respetada en el ámbito científico argentino. Doctora, magíster y especialista en ciencia y tecnología de los alimentos, desarrolló una carrera de alto nivel dentro del CONICET, con más de 165 publicaciones científicas y una activa labor como docente universitaria.

En 2023 había sido distinguida como Santafesina Destacada, y en febrero de 2026 alcanzó el máximo escalafón dentro del organismo científico, lo que marcó uno de los puntos más altos de su carrera profesional.

Su asesinato generó una fuerte reacción en instituciones académicas, colegas y organismos científicos, que expresaron dolor, indignación y un pedido urgente de justicia.

Silvina Rosa Drago Foto: Diario Uno Santa Fe

Un nuevo caso que reabre el debate sobre la violencia de género

El crimen vuelve a poner en agenda la problemática de la violencia machista y los femicidios en Argentina. Organizaciones sociales y referentes del ámbito científico reclamaron políticas más eficaces de prevención y protección, especialmente en contextos donde la violencia ocurre dentro del ámbito privado.

Mientras la investigación avanza, Santa Fe permanece conmocionada. El caso no solo representa una tragedia familiar, sino también la pérdida irreparable de una científica que dejó una huella profunda en el desarrollo del conocimiento y la investigación nacional.