De qué murió Alejando Matías Fracaroli, investigador del CONICET que había desaparecido en Alemania

El cuerpo sin vida de Fracaroli, químico de 44 años y originario de Córdoba, fue descubierto en un arroyo de la ciudad de Karlsruhe.

Alejandro Fracaroli, científico del CONICET. Foto: Facebook/ Alejandro Fracaroli

Alejandro Matías Fracaroli, científico argentino del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET) que estaba desaparecido en Karlsruhe, Alemania fue encontrado muerto este domingo.

El cuerpo sin vida de Fracaroli, químico de 44 años y originario de Córdoba, fue descubierto alrededor de las 12.15 (hora local) en un arroyo en una zona boscosa de Karlsruhe-Rintheim, precisa el comunicado oficial de la Policía alemana.

De qué murió el químico del CONICET en Alemania

La investigación de las autoridades locales sostiene que se trató de un desafortunado accidente. La principal teoría es que el investigador del CONICET habría caído al arroyo por causas que aún se desconocen y se habría ahogado.

Matías Fracaroli, químico del CONICET que había desaparecido en Alemania. Foto: Redes sociales

Según varios medios, ya desde el lunes se desconocía el paradero del químico, que desde septiembre estaba investigando en el Instituto de Tecnología de Karlsruhe (KIT).

En diálogo con el diario La Voz, Gabriela Furlán, su pareja, contó que mantuvo una conversación telefónica con él el mismo día de su desaparición, pero aseguró que no notó “nada raro” durante la conversación.

Quién era Alejandro Fracaroli

Alejandro Fracaroli era un científico de destacada trayectoria. Además de ser investigador del CONICET, integraba el Departamento de Química Orgánica de la Facultad de Ciencias Químicas de la Universidad Nacional de Córdoba (UNC) y el Instituto de Investigaciones en Físico-Química de Córdoba (INFIQC).

Su trabajo en Alemania, que estaba previsto hasta fin de año, era una pieza clave para su carrera. Se especializaba en el desarrollo de telas nanoscópicas con aplicaciones industriales, un campo de investigación de alto impacto y vanguardia a nivel internacional.