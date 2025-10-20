Búsqueda desesperada y misterio: ¿qué se sabe sobre la pareja de jubilados desaparecida en Chubut?

El último contacto fue el sábado 11 de octubre. La mujer le había dicho a sus hijas que se iría de viaje. El dato de la camioneta hallada que suma nuevas dudas en torno al caso.

Pedro Alberto Kreder y Juana Inés Morales, la pareja de jubilados desaparecida. Foto: NA.

Continúa la investigación por la desaparición de una pareja de jubilados en la provincia de Chubut. Pedro Alberto Kreder y Juana Inés Morales salieron de viaje y no se supo nada más de ellos desde el pasado 11 de octubre. Este lunes, la hija de la pareja dio detalles de cómo avanza la causa.

La Policía local, así como también equipos de rescate, intensifican la búsqueda de ambos.

¿Qué fue lo último que se supo de la pareja de jubilados desaparecida?

Juana Morales, de 69 años, le avisó a su hija mayor que estaría ausentándose de su casa durante el fin de semana, con planes para regresar el lunes 13 de octubre. Tras detectar su ausencia desde entonces, la familia hizo la denuncia correspondiente y se activó el protocolo de búsqueda de personas.

Los últimos rastros de la pareja datan del sábado 11 de octubre a las 9.50 h de la mañana, cuando su camioneta fue captada saliendo de Caleta Córdova, en la zona norte de Comodoro Rivadavia. Investigadores presumen que el destino era la localidad de Camarones.

Lamentablemente, el misterio de la desaparición de esta pareja de jubilados se intensificó el viernes por la noche, cuando un equipo de rescate pudo dar con la camioneta de la pareja abandonada en una zona remota e inaccesible de Rocas Coloradas, un área conocida por sus caminos que solo pueden ser transitados por vehículos 4x4 muy equipados.

La camioneta de Pedro Alberto Kreder y Juana Inés Morales, los jubilados desaparecidos. Foto: NA.

La camioneta estaba cerrada con el centralizado y en buen estado. Lo llamativo es que no había señales ni de Pedro ni de Juana, ni en el interior del vehículo, ni alrededor de él.

Incluso, dentro de la camioneta, las pertenencias de la pareja estaban bien acomodadas, lo que hace presumir que no hubo un saqueo por parte de terceros ni un abandono forzoso del rodado.

La búsqueda se complica un poco más porque los celulares de ambos están apagados. Además, las hijas se enteraron desde hace poco tiempo de la relación de su madre con Kreder.

Una de las hijas de Juana declaró: “No llevaban mucho tiempo ellos como pareja. Es más, mi mamá había comentado muy poco de esta relación. Por ahí hablaba con alguna de mis hermanas, pero entre todas estamos armando la historia”.