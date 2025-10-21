Asesinaron a balazos a un joven en Rosario: detuvieron a tres personas vinculadas al narcotráfico

El crimen podría estar vinculado con el narcomenudeo, ya que los arrestados fueron hallados con droga.

Dos asesinatos en menos de 48 volvieron a golpear a la ciudad de Rosario. Foto ilustrativa: Archivo.

Nuevamente, la ciudad de Rosario es el centro de la atención por hechos de suma violencia, dado que se produjeron dos homicidios en las últimas 48 horas.

En diferentes episodios, dos jóvenes fueron asesinados, bajo contextos atravesados por la marginalidad, la inseguridad y -en uno de los casos- por posibles vínculos con el narcotráfico.

Rosario: dos asesinatos en menos de 48 horas que sacuden a la ciudad

El primero de los crímenes tuvo lugar el lunes por la tarde en el complejo Fonavi de Rouillón y bulevar Seguí, en el sudoeste rosarino.

La víctima involucrada fue identificada como Maximiliano Nahuel Gómez Cáceres, de 20 años. El cuerpo de él fue encontrado alrededor de las 16 h de este lunes, en un espacio abierto entre los monoblocks de Juan XXIII al 5600.

Tenía heridas múltiples de arma de fuego tanto en el rostro como en el tórax. También, en la escena del crimen, policías recolectaron al menos cinco vainas servidas calibre 9 mm, pero testigos aseguran que se escucharon cerca de 10 disparos.

Según el medio Rosario3, dos personas serían las responsables del crimen. Tras efectuar los disparos huyeron a una vivienda cercana. Un móvil policial acudió a esta vivienda y con la autorización de la propietaria ingresaron a la casa. Allí arrestaron a dos jóvenes, identificados como B. L., de 20 años, y D. F., de 18, además de una mujer de 25 años que también se encontraba en el lugar.

Sin embargo, lo que parecía ser una detención por homicidio acabó dando un giro inesperado. La policía halló en el interior una serie de dosis de cocaína, balanzas de precisión, precintos plásticos, municiones, dinero en efectivo y varios teléfonos celulares.

La Policía actuó rápido y detuvo a tres sospechosos. Foto: Rosario3

Todos estos, según el Ministerio de Seguridad, serían objetos vinculados al narcomenudeo. Por tal motivo, no se descarta que el crimen esté vinculado al control territorial de venta de drogas y conflicto entre bandas.

Familiares de la víctima llegaron al lugar y aseguraron que Gómez Cáceres no residía en ese complejo, aunque cursaba estudios en una escuela de la zona. Según lo que reveló el fiscal Ignacio Hueso, el joven había pactado un encuentro a través de Instagram con una persona para intercambiar un pilotín.

Llegó con esa prenda y una mochila al punto de reunión, donde fue sorprendido por los agresores. Una cámara de seguridad en las cercanías podría haber registrado a los homicidas.

Solo 24 horas antes, también en Rosario, se había producido otro crimen brutal. Sucedió en la madrugada del domingo, y la víctima fue identificada como Lucas Martín Cicarelli, un joven de 30 años, quien fue empujado al vacío desde la costanera mientras compartía un momento con su novia.

El hecho tuvo lugar en la zona de Dorrego y el río, donde ambos habían acordado pasar un rato tras sus jornadas laborales. Cicarelli era mozo del club Alemán, padre de tres hijos y practicaba parkour.

Lucas Martín Cicarelli, el joven de 30 años asesinado en Rosario. Foto: X/@elciudadanoweb

El crimen se perpetró cuando dos delincuentes los abordaron. Uno de ellos le robó la mochila y el celular a la chica, mientras que el otro se enfrentó a Lucas, a quien lo terminó arrojando por la barranca. Su cuerpo fue rescatado sin vida un tiempo después.

La Policía actuó rápido y detuvo a Andrés Rodrigo F. (38) a 100 metros de la escena del crimen, con las pertenencias robadas. Su cómplice, Pedro I. (33) fue capturado al día siguiente tras un operativo en la zona oeste de Rosario.