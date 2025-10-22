Cómo es el lugar donde desaparecieron los jubilados en Chubut

Desde el hallazgo de la camioneta, el operativo de búsqueda se amplió con drones, aviones y la participación de canes entrenados. Las tareas se vieron complicadas por las condiciones climáticas adversas de la zona.

Alberga un apostadero de lobos marinos y valiosos recursos antropológicos. Foto: comodoroturismo

La intensa búsqueda de Pedro, de 79 años, y Juana, de 69 mantiene en vilo a la provincia de Chubut. La pareja, que había iniciado su relación hacía un mes, iba a pasar el fin de semana a Camarones, pero nunca llegaron a destino. En las últimas horas se amplió el rango de la investigación y se sumaron drones y canes.

El vehículo de la pareja, que fue encontrado el sábado, estaba cerrado con llave, sin signos de violencia ni desorden, y con dinero en su interior.

La principal hipótesis es que los jubilados, tras quedar en medio del barro y sin señal de celular, decidieron buscar socorro y se perdieron en los cañadones.

En las últimas horas, las tareas se vieron complicadas por las condiciones climáticas adversas de la zona.

Pedro Alberto Kreder y Juana Inés Morales, la pareja de jubilados desaparecida. Foto: NA.

Cómo es el lugar donde desaparecieron los jubilados en Chubut

A tan solo veinte kilómetros de Comodoro Rivadavia, la Patagonia cambia de rostro. El verde apagado de la estepa se tiñe de tonos rojizos y el Atlántico aparece en contraste con formaciones rocosas. La zona se conoce como Rocas Coloradas. Allí buscan a Pedro y Juana.

La camioneta de Pedro Alberto Kreder y Juana Inés Morales, los jubilados desaparecidos. Foto: NA.

Hay muchas subidas y bajadas, cursos de agua, arenales y rocas, es un lugar de difícil acceso.

Rocas Coloradas sorprende por la variedad de paisajes en tan pocos kilómetros. En un mismo día, se puede pasar del silencio de un valle rojizo a la inmensidad del Atlántico, o de las geoformas imponentes al hallazgo de fósiles que revelan el paso del tiempo.

El lugar donde la pareja de jubilados quedó, aparentemente, encajada con su camioneta y salió a buscar ayuda es una área inhóspita, de tierra, entre cañadones y una ruta muy transitada, la 3, a pocos kilómetros.

Desde el hallazgo de la camioneta, el operativo de búsqueda se amplió con drones, aviones y la participación de canes entrenados aunque las tareas se vieron complicadas por las condiciones climáticas adversas de la zona.