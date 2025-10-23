Trágico accidente en Panamericana: varios muertos tras el choque entre dos camiones y dos autos
Un camión se cruzó de carril en la Ruta 9 Panamericana a la altura del kilómetro 73, en el partido de Zárate, impactó contra otros vehículos y provocó la muerte de al menos cinco personas.
El trágico accidente involucró a dos camiones los cuales terminaron incendiados, y dos automóviles.
En el suceso participaron dos transportes de carga. Uno de ellos se dirigía en dirección a Rosario, perdió el control y chocó contra un auto. El otro camión venía en el sentido rumbo a Capital Federal, quedó en la calzada contraria e impactó contra un coche que iba hacia la Ciudad de Buenos Aires.
Según trascendió, los involucrados son un Citroën C4, una camioneta Peugeot Patner y dos camiones marca Iveco. En tanto, dos de las víctimas habrían fallecido producto de las llamas dentro de la cabina de un camión.
También podría interesarte
Uno de los autos quedó aplastado bajo los camiones, provocando el incendio de su motor.
El operativo contó con el corte del tránsito en toda la calzada y el desvío de los coches por Colectora Sur, para retomar en el puente de Otamendi.
La magnitud del impacto generó una columna de humo visible a varios kilómetros. Además, el colapso total del tránsito en ambos sentidos impidió trabajar a los Bomberos de manera rápida.