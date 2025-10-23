Trágico accidente en Panamericana: varios muertos tras el choque entre dos camiones y dos autos

El hecho sucedió a la altura del kilómetro 73, en el partido de Zárate. Uno de los vehículos involucrados explotó y provocó un incendio. Las impactantes imágenes.

Acccidente en Panamericana. Foto: Captura

Un camión se cruzó de carril en la Ruta 9 Panamericana a la altura del kilómetro 73, en el partido de Zárate, impactó contra otros vehículos y provocó la muerte de al menos cinco personas.

El trágico accidente involucró a dos camiones los cuales terminaron incendiados, y dos automóviles.

Accidente en Panamericana.

En el suceso participaron dos transportes de carga. Uno de ellos se dirigía en dirección a Rosario, perdió el control y chocó contra un auto. El otro camión venía en el sentido rumbo a Capital Federal, quedó en la calzada contraria e impactó contra un coche que iba hacia la Ciudad de Buenos Aires.

Según trascendió, los involucrados son un Citroën C4, una camioneta Peugeot Patner y dos camiones marca Iveco. En tanto, dos de las víctimas habrían fallecido producto de las llamas dentro de la cabina de un camión.

Tragedia en Panamericana. Foto: Redes sociales

Uno de los autos quedó aplastado bajo los camiones, provocando el incendio de su motor.

El operativo contó con el corte del tránsito en toda la calzada y el desvío de los coches por Colectora Sur, para retomar en el puente de Otamendi.

La magnitud del impacto generó una columna de humo visible a varios kilómetros. Además, el colapso total del tránsito en ambos sentidos impidió trabajar a los Bomberos de manera rápida.