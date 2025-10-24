Allanamientos y detenidos tras un importante operativo contra la venta de drogas en Morón

Un total de 6 personas quedaron tras las rejas tras una larga investigación, que duró 5 meses.

Operativo contra el narcotráfico en Morón. Foto: Prensa

Una serie de allanamientos se desarrollaron en Morón, en el marco de un operativo contra el narcotráfico. Se llevaron adelante un total de 9 procedimientos, en los que se dio la detención de 6 personas.

Las personas que quedaron tras las rejas, cinco hombres y una mujer, eran investigadas y filmadas con antelación por personal de Drogas Morón de la Policía de la Provincia de Buenos Aires.

La investigación se desplegó durante los últimos 5 meses y se obtuvieron fotos, filmaciones y seguimientos que motivaron al Juez Federal 2 de Moron, Jorge Ernesto Rodriguez, a ordenar los allanamientos de los domicilios.

Allí se procedió a la detención de la cantidad de personas mencionadas y más de 500 dosis de cocaína, dinero en efectivo (más de $100.000), dos vehículos usados para el delivery (un Peugeot 208 y una camioneta), 8 celulares y 6 balanzas.

El viernes serán indagados mediante videoconferencias con intervención de la Secretaría 8 a cargo del Dr. Ignacio Calvi.