Allanamientos y detenidos tras un importante operativo contra la venta de drogas en Morón
Una serie de allanamientos se desarrollaron en Morón, en el marco de un operativo contra el narcotráfico. Se llevaron adelante un total de 9 procedimientos, en los que se dio la detención de 6 personas.
Las personas que quedaron tras las rejas, cinco hombres y una mujer, eran investigadas y filmadas con antelación por personal de Drogas Morón de la Policía de la Provincia de Buenos Aires.
La investigación se desplegó durante los últimos 5 meses y se obtuvieron fotos, filmaciones y seguimientos que motivaron al Juez Federal 2 de Moron, Jorge Ernesto Rodriguez, a ordenar los allanamientos de los domicilios.
Allí se procedió a la detención de la cantidad de personas mencionadas y más de 500 dosis de cocaína, dinero en efectivo (más de $100.000), dos vehículos usados para el delivery (un Peugeot 208 y una camioneta), 8 celulares y 6 balanzas.
El viernes serán indagados mediante videoconferencias con intervención de la Secretaría 8 a cargo del Dr. Ignacio Calvi.